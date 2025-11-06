تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Ittihad AhliGetty
أحمد مجدي

ديربي جدة.. موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية إلى مواجهة نارية مرتقبة، حين يحتضن ملعب الإنماء مساء السبت ديربي جدة التاريخي بين الاتحاد والأهلي، في قمة الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي موسم 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا وأهمية مضاعفة لكلا الفريقين، إذ يدخل الاتحاد اللقاء باحثًا عن انتصار يعيد الثقة إلى جماهيره بعد تعادله المثير أمام الخليج (4-4)، بينما يأمل الأهلي في استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات عقب تعادله في الجولة الماضية أمام الرياض بهدف لكل فريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 8 نوفمبر 2025، على استاد الإنماء.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    يمكنك الاشتراك في منصة ثمانية، لمتابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    الاتحاد - الأهليالسبت 8 نوفمبر 2025،
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		Thmanyahالإنماءفارس عوض

  • تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب سيرجيو كونسيساو المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 4-3-3
    حراسة المرمىبريدراج رايكوفيتش
    خط الدفاعأحمد الجليدان - سعد آل موسى - دانيو بيريرا - ماريو ميتاي
    خط الوسطنجولو كانتي - فيصل الغامدي - حسام عوار
    خط الهجومروجر فيرنانديز - كريم بنزيما - موسى ديابي

  • تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 4-2-4
    حراسة المرمىإدوارد ميندي
    خط الدفاعمحمد عبدالرحمن - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - علي مجرشي
    خط الوسطفرانك كيسييه - إنزو ميلوت
    خط الهجومماتيوس جونسالفيس - فراس البريكان - رياض محرز - إيفان توني

  • تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي

    منذ نشأة الدوري السعودي في موسم 1976-1977، تواجه الاتحاد والأهلي في 98 مناسبة، يتفوق فيها "العميد" بصورة طفيفة، بعدما حقق 34 انتصارًا، مقابل 32 فوزًا لصالح "الراقي"، فيما حسم التعادل 32 مباراة بين الفريقين.


كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب
دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي