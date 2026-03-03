الاتحاد يُشعل الديربي مبكرًا .. رسالة مبطنة للسخرية من الأهلي والجماهير تكشف سر الـ"3 حروف"!

حساب النادي قام بنشر بعض الصور لنجوم الفريق وهم يستعدون للمباراة المرتقبة للأهلي، والتي يسعى فيها الأخير للفوز من أجل مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري.

وعلق الاتحاد على الصور قائلًا:"يستمر العمل، لقادم المنافسات، وسط معنويات عالية".

وهنا جاء دور الجماهير لتفسير هذه التغريدة، حيث أجمعت الأغلبية على أنها مقصودة، لأنه لو قمنا بجمع أول حرف من كل جملة، سنجد أنها "يلو"، المسابقة التي شارك فيها الأهلي بعد هبوطه من دوري روشن، قبل صعوده مرة أخرى.