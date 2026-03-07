فيديو | "العميد يغلي" .. ثلاثية الأهلي تضع رئيس الاتحاد في نقاش ساخن وحاد مع محمد نور!

ليلة محبطة عاشها نادي الاتحاد السعودي، أمس، الجمعة، بعد خسارة ديربي جدة أمام نظيره الأهلي في دوري روشن السعودي.

الاتحاد سقط بنتيجة 3/1، استمرارًا للنتائج السيئة للعميد على المستوى المحلي، والتي جعلته يستمر في الابتعاد تمامًا عن سباق الصدارة مع الأهلي والنصر والهلال.

محمد نور أسطورة الاتحاد ونجمه السابق، كان حاضرًا في الديربي، وظهر في مشهد أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.