قبل ديربي الهلال .. محترف النصر يثير الجدل ويكشف حقيقة تواجده في "النيابة العامة"

جدل كبير أثاره محترف النصر قبل الديربي..

أثار محمد سيماكان، قلب دفاع نادي النصر، الرعب بين جماهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية.

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سيماكان يستعد مع النصر حاليًا؛ لاستئناف المسابقات المحلية والقارية للأندية؛ وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات، والتي استمرت لمدة أسبوعين تقريبًا.

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وسيكون النصر على موعد مع ديربي ناري أمام الهلال، في أولى مبارياته بعد انتهاء فترة التوقف الدولي؛ وتحديدًا يوم 4 أبريل 2025، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.