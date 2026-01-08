تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

ديربي الرياض.. موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يخوض كل من الهلال والنصر مباراة ضارية حين يلتقيان لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026 على ملعب المملكة أرينا.

المباراة القوية قد تمثل إجهازًا على انطلاقة النصر القوية هذا الموسم والتي صعبها في آخر المباريات وخسر الصدارة أمام منافسه الهلال ليصبح الفارق بينهما 4 نقاط كاملة بعدما سيطر النصر على معظم فترات الموسم منذ انطلاقته.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 12 يناير 2026، على ملعب المملكة أرينا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 من خلالها.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    يمكنك الاشتراك في منصة ثمانية، لمتابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الهلال - النصرالإثنين 12 يناير 2026،
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		ثمانيةالمملكة أرينا

  • تشكيل الهلال المتوقع لمباراة النصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب سيموني إنزاجي المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 4-3-3
    حراسة المرمىمحمد اليامي
    خط الدفاعسعد المطيري - حسان تمبكتي - يوسف أكتشيتشيك - حمد اليامي
    خط الوسطروبن نيفيش - محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
    خط الهجومسالم الدوسري - مالكوم - ماركوس ليوناردو

  • تشكيل النصر المتوقع لمباراة الهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 4-3-3
    حراسة المرمىنواف العقيدي
    خط الدفاعأيمن يحيى - إينيغو مارتينيز - عبد الإله العمري - سلطان الغنام
    خط الوسطمارسيلو بروزفيتش - عبدالله الخيبري - أنجيلو جابرييل 
    خط الهجومجواو فيليكس - كينجسلي كومان - كريستيانو رونالدو

  • ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بكافة البطولات؟

    سبق وأن تواجه الهلال مع النصر في 180 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وكانت الغلبة للهلال في 71 مرة، بينما فاز النصر في 62 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 47 مرة.

    وتعتبر أكبر نتيجة فاز بها الهلال في دوري المحترفين موسم 2016-17 بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف للنصر.

    وعلى الصعيد الآسيوي، لم يتواجه الهلال مع النصر في دوري أبطال آسيا، إلا مرة وحيدة كانت في نصف نهائي البطولة لعام 2021، وحينها فاز الهلال بهدفين مقابل هدف.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

