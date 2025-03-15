ديربي الرياض: موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال والصر لحساب مواجهات الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين سعي الزعيم الهلالي للمواصلة في طريقه نحو لقب يحتاج منافسة شرسة مع الاتجاد، ورغبة نصراوية في مصالحة الأنصار بعد أداء متذبذب في الدوري السعودي هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.