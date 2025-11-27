"عار على لاعب مثله" .. نجم ليفربول السابق يهاجم صلاح ويطالب سلوت بالتخلي عنه

وبعد موسم 2024-2025، الذي سجل فيه محمد صلاح 34 هدفًا، ولعب دورًا رئيسًا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، وفوزه بجميع الجوائز الفردية، كأفضل لاعب وهدّاف وصانع ألعاب، بات الجناح المصري "ظلًا لنفسه".

وفي 18 مباراة رسمية، لم يسجل صلاح سوى 5 أهداف فقط و3 تمريرات حاسمة، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات تجاه الجناح المصري الذي جدد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027.

وبعد الهزيمة أمام نوتنجهام، تعرض صلاح لانتقادات؛ ليس فقط بسبب أدائه، بل أيضًا لسلوكه بعد صافرة النهاية، حيث قال جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، عقب المباراة، "فيرجيل فان دايك تحدّث مرة أخرى، كما يليق بقائد الفريق، ووصف الليفر بالفوضى، بعد كل الهزائم التي تعرض لها الفريق، لا يتحدث سوى فان دايك. قبل عام، لم يتردد (مو) صلاح في التعبير عن رأيه بشأن وضعه. لا أسمع منه شيئًا إلا عندما يتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، أو عندما يريد توقيع عقد جديد".

وعلى نفس درب هامان، علّق واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد - قبل أيام -، عبر برنامج BBC، بقوله "لو كانت مكانه، لحاولت اتخاذ قرار كبير للتأثير على بقية الفريق، صلاح لا يساعدهم دفاعيًا. بالطبع إنه أسطورة النادي وقدم الكثير له، ولكن إذا كان لاعب على مقاعد البدلاء، ويراه لا يركض أمامه، ومع ذلك يلعب أساسيًا باستمرار، فماذا يعني ذلك؟"، فيما طالب آرني سلوت بإبقاء صلاح على مقاعد البدلاء، لحين استعادة التزامه، وكذلك يشعر بقية اللاعبين بالمسؤولية، ويحدث القرار صدمة إيجابية للجميع.

في المقابل، دافع ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، عن محمد صلاح، عبر TNT Sports، قائلًا "إنهم يمرون بمرحلة صعبة حاليًا، وأيًا كان من يدرب الليفر، فإنه سيشرك صلاح الآن"، فيما قال إن المشكلة الحالية لا تتعلق بهجوم الفريق فقط، ولكن الريدز بحاجة إلى جميع اللاعبين الجيدين على أرض الملعب، ليجد نوعًا من الاستقرار.

وأضاف جيرارد "لاعبو ليفربول يستقبلون الكثير من الأهداف، ويصيروا مكشوفين تمامًا عند أي هجمة مرتدة للخصم، يصبحون ضعفاء جدًا وغير مستقرين بمجرد فقدان الكرة".