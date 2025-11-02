Getty Images Sport
"مريب جدًا ومثير للشفقة".. دوناروما يتعرض لانتقادات عنيفة بعد خطئه في مواجهة مانشستر سيتي وبورنموث
كارثة دوناروما تؤدي إلى التعادل
كان السيتي يتقدم بنتيجة 1-0 خلال فوزه النهائي 3-1 على بورنموث، مع هدف إرلينج هالاند الافتتاحي في الدقيقة 17 الذي وضعهم على طريق استعادة المركز الثاني في الجدول.
مع ذلك، لم يكن بالإمكان الاستهانة بالضيوف أصحاب المستوى المرتفع وسرعان ما عادوا إلى المباراة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى هفوة دوناروما.
بعد 25 دقيقة، فاز بورنموث بركلة ركنية وعندما أرسل سكوت عرضية عائمة باتجاه القائم البعيد، تحرك حارس المرمى لمقابلتها وإبعاد الخطر.
لكن عندما حاول دوناروما إبعاد الكرة بقبضته إلى بر الأمان، أخطأها تمامًا. ارتدت الكرة بشكل ملائم عند أقدام تايلر آدامز، ولم يخطئ نجم منتخب الولايات المتحدة من مسافة قريبة ليطلق الكرة في الشباك.
احتج دوناروما بغضب شديد تجاه الحكم، مدعيًا أنه تعرض لخطأ عند محاولته الوصول للكرة. كان رد فعل سخيفًا، بالنظر إلى أن الحارس لم يتعرض للمس من قبل أي لاعب من بورنموث.
- Getty Images Sport
انتقادات لدوناروما "غير الموثوق به"
سارع مشجعو كرة القدم إلى السخرية من دوناروما، الذي لم تفعل محاولته البائسة وشكواه اللاحقة شيئًا يُذكر لتلميع صورته.
وجد أحد مشجعي آرسنال مادة للدعابة على حساب اللاعب المنافس، ونشر على منصة X: "إنه يبكي، لم يلمسه أحد حتى. هذا مثير للشفقة تمامًا".
ومازح آخر قائلاً: "دوناروما يعتقد أنه لا يزال في الدوري الفرنسي ليجعل الحكم يلغي الهدف بمثل هذا الاحتكاك".
تعرض دوناروما لانتقادات لا حصر لها في الماضي بسبب بعض عيوبه الواضحة. إن قدرته (الضعيفة) في اللعب بقدميه ومعاناته في الإمساك بالكرات العرضية كانت موضع تمحيص في أكثر من مناسبة.
وزاد ثالث: "دوناروما مريب جدًا في أي شيء باستثناء التصدي للتسديدات". وأوضح مشجع آخر "إنه حقًا مريب في بعض الأحيان، ليس جيدًا كما يعتقد الناس".
وتساءل أحدهم: "ليس من شأني أن أخبر حارسًا من الطراز العالمي كيف يقوم بعمله، ولكن لماذا لم يمسك دوناروما بتلك الكرة؟".
ترافورد تقدم بديلاً
إذا جعل دوناروما من ارتباكه في الكرات العرضية التي يجب عليه التعامل معها عادةً، فقد يُطيح به بيب جوارديولا (من التشكيلة) البالغ من العمر 26 عامًا. هناك منافسة قوية على المركز الأول في ملعب الاتحاد، حيث ينتظر جيمس ترافورد في الكواليس لاستعادة المركز الأساسي.
أعاد السيتي التوقيع مع الإنجليزي هذا الصيف بعد أن أثار الإعجاب في مسيرة بيرنلي نحو الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه فقد مكانه بعد أداء سيئ خارج أرضه أمام برايتون. لا يزال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يتخيل نفسه قادرًا على إحداث خلل في ترتيب الحراس والاستيلاء على مكان دوناروما كخيار مفضل لجوارديولا.
ستكون هذه نقطة إحباط عميق لدوناروما، الذي على الرغم من كونه جزءًا لا يتجزأ من نجاح باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، تم بيعه لصالح الحارس الفرنسي الشاب لوكاس شوفالييه. أن يحل محله ترافورد سيمثل سقوطًا كبيرًا للرجل الذي كان جبلاً في الخط الخلفي لأبطال أوروبا قبل ستة أشهر فقط.
- Getty Images Sport
هاالاند ينقذ الموقف
نجا دوناروما من الإحراج مؤقتًا بعد أن أضاف هالاند هدفه الثاني في المباراة بعد وقت قصير من تعادل "الكرز". دخل أصحاب الأرض فترة الاستراحة بتقدم 2-1 وبقبضة قوية على النقاط الثلاث المتاحة. أضاف نيكو أوريلي هدفًا ثالثًا عند مرور ساعة من اللعب ليضمن ألا يكلف دوناروما أصحاب الأرض غاليًا.
سيكون دوناروما مصمماً على استعادة مستواه ضد دورتموند يوم الأربعاء، حيث يهدف السيتي إلى التقدم في جدول الدوري والدخول في المراكز الثمانية الأولى الثمينة.
إعلان