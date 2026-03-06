دومينيك سولانكي يوجه نداءً يائساً إلى زملائه في توتنهام لـ"القتال في كل دقيقة" لتجنب كابوس الهبوط بعد آخر هزيمة مفاجئة

في أعقاب ذلك مباشرة، كشف سولانكي أن الفريق أجرى سلسلة من المناقشات الصريحة على انفراد. وقال المهاجم لشبكة TNT Sports: "لقد أجرينا للتو محادثة مهمة. نحن نعلم أن الوضع الذي نحن فيه ليس بالتأكيد ما نريده، لذا علينا أن نجد طريقة للخروج منه في أسرع وقت ممكن. لم يعد بإمكاننا تقديم أي أعذار. علينا أن نؤدي مهمتنا على أرض الملعب".

وأكد سولانكي أن الفريق يجب أن يتكيف مع وضعه غير المألوف في قاع الجدول، مضيفًا: "نحن نعلم أن النادي ليس معتادًا على هذا الوضع، لذا علينا أن نفهم أن الأمر لن يكون سهلاً. علينا أن نقاتل في كل مباراة، في كل دقيقة، لنتأكد من أننا نتحسن".