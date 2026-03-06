Getty Images Sport
دومينيك سولانكي يوجه نداءً يائساً إلى زملائه في توتنهام لـ"القتال في كل دقيقة" لتجنب كابوس الهبوط بعد آخر هزيمة مفاجئة
موسم يخرج عن السيطرة
تعرضت حملة توتنهام لانتكاسة أخرى بعد أن تخلى عن تقدمه المبكر ليخسر 3-1 أمام كريستال بالاس في ملعب توتنهام هوتسبير. كان سولانكي قد أشعل الحماس لفترة وجيزة بافتتاحه التسجيل، لكن سرعان ما غمرت الموجة سبيرز بهدفين من إسماعيل سار وهدف من يورغن ستراند لارسن. وتفاقمت الأمور عندما طرد المدافع الأساسي ميكي فان دي فين، مما زاد من ضعف الفريق الذي يعاني بالفعل من إصابات في خط الدفاع. هذه النكسة الأخيرة هي الهزيمة الرابعة عشرة لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مما يترك النادي في المركز السادس عشر - بفارق نقطة واحدة ومركزين فقط عن مراكز الهبوط مع تبقي تسع مباريات فقط.
لا مزيد من الأعذار
في أعقاب ذلك مباشرة، كشف سولانكي أن الفريق أجرى سلسلة من المناقشات الصريحة على انفراد. وقال المهاجم لشبكة TNT Sports: "لقد أجرينا للتو محادثة مهمة. نحن نعلم أن الوضع الذي نحن فيه ليس بالتأكيد ما نريده، لذا علينا أن نجد طريقة للخروج منه في أسرع وقت ممكن. لم يعد بإمكاننا تقديم أي أعذار. علينا أن نؤدي مهمتنا على أرض الملعب".
وأكد سولانكي أن الفريق يجب أن يتكيف مع وضعه غير المألوف في قاع الجدول، مضيفًا: "نحن نعلم أن النادي ليس معتادًا على هذا الوضع، لذا علينا أن نفهم أن الأمر لن يكون سهلاً. علينا أن نقاتل في كل مباراة، في كل دقيقة، لنتأكد من أننا نتحسن".
حقبة انتقالية في خضم الاضطرابات
لم يؤد وصول إيغور تودور كمدرب مؤقت إلى إحداث "الانتعاش المطلوب للمدرب الجديد"، حيث خسر المدرب جميع مبارياته الثلاث الأولى. أشار تودور إلى عدم الاستقرار الدفاعي والميل إلى العقاب على كل خطأ بسيط كأسباب رئيسية للانهيار. على الرغم من الضغط المتزايد والإحباط الصاخب من مشجعي الفريق، أصر تودور على البقاء متفائلاً. وقال: "أكرر دائمًا نفس الأشياء، ولكن هذا هو الحال. الإيمان والنمو. لا ترتكب أخطاء. هذا هو مفتاح النجاح في كرة القدم في النهاية. ابقَ في مكانك، لا ترتكب أخطاء. هدف واحد، تسجله دائمًا".
تسع مباريات لإنقاذ إرث
يواجه توتنهام الآن مرحلة صعبة حيث كل نقطة مهمة لتجنب الهبوط الكارثي إلى دوري الدرجة الثانية. خسارة فان دي فين بسبب الإيقاف، إلى جانب أزمة الإصابات الحالية في الدفاع، تترك تيودور في مأزق تكتيكي كبير قبل سلسلة من المباريات الحاسمة. يجب على توتنهام أن يجد بسرعة طريقة لتعزيز خط دفاعه الضعيف الذي استقبل أهدافًا بشكل مستمر طوال فصل الربيع. مع اقتراب فترة التوقف الدولية، سيكون لدى الفريق فرصة أخيرة لإعادة تنظيم صفوفه، لكن التأثير النفسي لمعركة الهبوط بالنسبة لنادٍ بهذا الحجم سيكون التحدي الأكبر لقدرته على الصمود.
