تأثر تأهل ليفربول إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بلحظة مثيرة للجدل من دومينيك سوبوسلاي، الذي تعرض لانتقادات شديدة من مدرب بارنسلي كونور هوريهان بسبب مهارة "غير محترمة" داخل منطقة الجزاء الخاصة به. أعطت الكرة الخلفية غير المقصودة من اللاعب المجري الفرصة للزوار للعودة إلى المباراة، مما أثار غضب دكة البدلاء المنافسة وتوبيخًا شديدًا من مدربه أرني سلوت.
اتهام بعدم الاحترام واللامبالاة .. سوبوسلاي بين فكي هوريهان وسلوت بعد تمريرته "الغريبة" خلال مباراة ليفربول وبارنسلي
ليفربول ينجو من خطأ سوبوسلاي
في النهاية، فاز ليفربول بنتيجة 4-1 في أنفيلد يوم أمس الاثنين، لكن النتيجة المريحة أخفت فترة من القلق الحقيقي الناجم بالكامل عن لحظة من الغطرسة الملحوظة من لاعب خط الوسط النشط. مع تقدم الريدز بنتيجة 2-0 بفضل هدفي سوبوسلاي نفسه وجيريمي فريمبونج، حاول اللاعب الدولي المجري إبعاد الكرة من عمق منطقة الجزاء بضربة خلفية غير مبالية.
لكن هذه الحيلة فشلت فشلاً ذريعاً، مما سمح لبارنسلي باستعادة الكرة في منطقة خطيرة. استغل آدم فيليبس، خريج أكاديمية ليفربول السابق، الخطأ وسدد الكرة في مرمى الحارس قبل نهاية الشوط الأول، ليقلص الفارق إلى النصف ويغير مجرى المباراة. على الرغم من أن جودة ليفربول ظهرت في النهاية في الشوط الثاني، إلا أن الحادثة تركت طعمًا مرًا لمدرب بارنسلي هوريهان، الذي شعر أن هذا التصرف كان علامة على أن عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز كان يستخف بفريقه.
- AFP
هوريهان يتهم لاعب خط الوسط بعدم الاحترام
في تصريحاته بعد المباراة، لم يتردد هوريهان في تقييمه لقرار سوبوسلاي. مدرب بارنسلي، الذي يعرف جيدًا صعوبة كرة القدم في الدوري الممتاز من أيام لعبه، أشار إلى أن لاعب الوسط لم يكن ليحاول أبدًا مثل هذه المناورة عالية المخاطر ضد منافس من النخبة.
وقال هوريهان للصحفيين: "إنه شعور رائع أن يسجل آدم هدفًا أمام جماهير كوب"، مشيدًا في البداية بلحظة مجد لاعبه. "مشجع ليفربول، خرج من الأكاديمية؛ إنه شيء يمكنه أن يتذكره طوال حياته ويقول إنه فعل ذلك. لا يمكن للكثير من الناس أن يقولوا ذلك".
"لكن بصراحة، كان ذلك تصرفًا غير محترم من لاعبهم. لا أعتقد أنه كان سيفعل ذلك ضد تشيلسي أو أرسنال أو في مباراة بدوري أبطال أوروبا. أنا سعيد من أجل آدم، لكن من وجهة نظر لاعبهم، كان ذلك تصرفًا غير محترم".
انتقادات سلوت
إذا كان سوبوسلاي يتوقع أن يدافع مدربه عن تعبيره الإبداعي على أرض الملعب، فقد كان مخطئًا. رئيس ليفربول أرني سلوت بدا محبطًا خلال حديثه مع وسائل الإعلام بعد المباراة، معتبرًا أن الخطأ لم يكن مجرد حادثة فردية، بل جزء من اتجاه مقلق للامبالاة التي لازَمت فريقه هذا الموسم.
سلوت، الذي يعمل على غرس الانضباط والكفاءة القاسية في أنفيلد، اعترف بأن الهدف الذي استقبله الفريق غيّر الديناميكية النفسية للمباراة. بدلًا من إنهاء المباراة بسهولة، منح ليفربول بارنسلي الأمل، مما اضطر الفريق المضيف لبذل طاقة غير ضرورية لتأمين النتيجة.
وقال سلووت: "لدي رأي حول هذا الأمر وسأشاركه معه بالتأكيد"، مشيرًا إلى أن محادثة صعبة تنتظر اللاعب المجري في غرفة الملابس. "ليست المرة الأولى، وأتحدث بشكل عام، عندما نكون متقدمين 2-0، ولا توجد مشاكل في المباراة، ثم نستقبل هدفًا ساذجًا أو سهلًا. هذا الهدف يبرز بشكل خاص – حتى بالنسبة لنا!"
وأكد المدرب الهولندي أنه عند التقدم 2-0، غالبًا ما يكون الفريق الخصم على وشك الاستسلام. ومنحهم هدفًا يعني دعوة الضغط على أنفسهم. وأضاف: "لا يساعدك أن تستقبل هدفًا وأنت متقدم 2-0. الفريق الآخر يقترب من قبول خسارته، خصوصًا إذا كنت قادرًا على الاستمرار والسيطرة على الكرة كثيرًا. لكن إذا منحت هدفًا سهلاً كما فعلنا عدة مرات هذا الموسم، فهذا يغير تمامًا عقلية الفريق الآخر."
- Getty Images Sport
فيليبس يستمتع بعودة حلوة ومرّة إلى أنفيلد
وسط الجدل الدائر، كانت هذه أمسية خاصة لفيليبس. اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، الذي قضى وقتًا في أكاديمية ليفربول للشباب دون أن يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول، استغل فرصته في الأضواء. تسجيل هدف في مدرجات كوب هو حلم أي لاعب مرتبط بالنادي، وقد استغل فيليبس فرصته بثقة بعد هدية سوبوسلاي.
ومع ذلك، كان الهدف في النهاية مجرد تعزية. تفوقت قوة ليفربول الهجومية في النهاية على الزوار، مما ضمن عدم حدوث مفاجأة في إعادة المباراة. كان أداء فريمبونج من أبرز الأحداث، حيث أضاف الظهير الجناح قوة هجومية لم يستطع بارنسلي احتوائها على مدار 90 دقيقة.
على الرغم من الخوف، تأهل ليفربول بأمان إلى الدور الرابع، حيث سيواجه منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز برايتون. ستشكل هذه المباراة بلا شك اختبارًا أصعب من بارنسلي، وسيكون سلوت مدركًا تمامًا أن أي هفوات "غير محترمة" مماثلة في التركيز ضد سيجولز ستعاقب على الأرجح بشكل أكثر قسوة. بالنسبة لسوبوسلاي، فإن الرسالة من كل من دكة البدلاء المنافسة ومدربه واضحة: احتفظ بالتمريرات الخلفية للتدريبات، خاصة داخل منطقة الجزاء الخاصة بك.