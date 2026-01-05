Dusan Vlahovic Robert Lewandowski GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

ليست مثالية ولكنها ضرورية! .. دوشان فلاهوفيتش وروبرت ليفاندوفسكي "صفقات الإنقاذ" في برشلونة والهلال

هل تنتهي مُعاناة برشلونة والهلال مع مركز "قلب الهجوم"؟!..

الأندية الكبيرة دائمًا ما تبحث عن أفضل الخيارات، في سوق الانتقالات؛ من أجل تدعيم صفوفها بقوة، ومواصلة المنافسة على كافة الألقاب الممكنة.

وأحيانًا تنجح هذه الأندية في تحقيق أهدافها، خلال سوق الانتقالات؛ بينما تعجز في أوقاتٍ أخرى، وتضطرها الظروف لضم أسماء مختلفة.

هذا ينطبق على ناديي برشلونة الإسباني والهلال السعودي، اللذين يبحثا عن "قلب هجوم"؛ لتدعيم هذا المركز المهم، خاصة في صيف عام 2026.

نعم.. برشلونة أصبح يُعاني في مركز قلب الهجوم كثيرًا - رغم الأهداف العديدة في المباريات -؛ خاصة مع تقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في العمر، وتذبذب مستوى الإسباني الشاب فيران توريس.

وبخصوص نادي الهلال؛ فسنجد أن مستقبل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو غير واضح، بينما لم يثبت الأوروجوياني داروين نونيز نفسه بقوة - حتى الآن -.

  FC Barcelona v FC Porto: Group H - UEFA Champions League 2023/24

    فلاهوفيتش وليفاندوفسكي.. خيارات برشلونة والهلال "الحالية" في قلب الهجوم

    وفي هذا السياق.. زاد الحديث خلال الساعات الماضية عن ثنائي هجومي، مُرتبط بقوة بالانتقال إلى ناديي برشلونة الإسباني والهلال السعودي، في الفترة القادمة.

    الاسمان اللذين نتحدث عنهما هُنا؛ هما البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، والصربي الشاب دوشان فلاهوفيتش.

    ليفاندوفيسكي الذي ينشط في صفوف برشلونة حاليًا، ارتبط اسمه كواحد من أهم الخيارات الهجومية؛ لتدعيم صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

    أما فلاهوفيتش الذي يمثّل العملاق الإيطالي يوفنتوس؛ فقد تردد اسمه بقوة مؤخرًا، كأبرز خيار هجومي لنادي برشلونة.

    وارتفاع أسهم هذين الاسمين داخل برشلونة والهلال؛ جاء على الرغم من أنهما لم يكنا ضمن الخيارات الأولى، سابقًا.

    مثلًا.. الهلال كان يركز على النيجيري فيكتور أوسيمين، طوال الفترة الماضية؛ إلا أنه فشل في إتمام الصفقة، حيث انتقل اللاعب إلى نادي جلطة سراي التركي.

    ومن ناحيته.. برشلونة بقيادة رئيسه جوان لابورتا؛ كان يُمني النفس لضم بعض الأسماء الهجومية الأخرى؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: النرويجي إرلينج هالاند "مانشستر سيتي الإنجليزي".

    * ثانيًا: الأرجنتيني خوليان ألفاريز "أتلتيكو مدريد الإسباني".

    لكن مع صعوبة التعاقد مع هالاند وألفاريز؛ برز اسم فلاهوفيتش الآن، كأهم خيار هجومي ممكن أمام برشلونة.

  Dusan Vlahovic

    "مجانية" الصفقة.. نقطة مهمة تلعب لمصلحة برشلونة والهلال في الصيف

    واستكمالًا لما ذكرناه في السطور الماضية؛ دعونا نُشير إلى نقطة مهمة قد تُساعد كل من برشلونة الإسباني والهلال السعودي، في التعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش والبولندي روبرت ليفاندوفسكي - على التوالي -.

    هذه النقطة؛ هي نهاية عقدي فلاهوفيتش مع يوفنتوس الإيطالي وليفاندوفسكي بقميص برشلونة في 30 يونيو 2026، أي بعد 6 أشهر من الآن تقريبًا.

    وكل المؤشرات تؤكد أن الثنائي لن يجددا عقديهما؛ الأمر الذي يجعل التعاقد معهما في الصيف القادم، بشكلٍ مجاني.

    "مجانية" الصفقة تفيد برشلونة تحديدًا؛ خاصة في ظل معاناته الاقتصادية الكبيرة، وصعوبة التعاقد مع مهاجم بحجم النرويجي إرلينج هالاند "مانشستر سيتي الإنجليزي" أو الأرجنتيني خوليان ألفاريز "أتلتيكو مدريد".

    التعاقد مع هالاند وألفاريز، سيُكلف العملاق الإسباني مبلغًا ماليًا يتجاوز الـ150 أو 200 مليون يورو؛ وهو أمر لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي للنادي، أبدًا.

    وفيما يخص الهلال، ورغم أنه لا يُعاني اقتصاديًا؛ إلا أن "مجانية" الصفقة تجعله يسير في اتجاه واحد فقط، وهو إقناع ليفاندوفسكي.

    بمعنى.. مجهود الهلال كله سينصب على إقناع ليفاندوفسكي، بالقدوم إلى الملاعب السعودية؛ مع عدم الانشغال بالتفاوض مع ناديه، والتي قد تنجح أو لا.

  FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports

    لماذا صفقتي ليفاندوفسكي وفلاهوفيتش "ليست مثالية" للهلال وبرشلونة؟

    بعيدًا عن "مجانية" الصفقتين.. قد يكون خياري الصربي دوشان فلاهوفيتش والبولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ ليس "مثاليين" لناديي برشلونة الإسباني والهلال السعودي، على التوالي.

    عدم "مثالية" الصفقتين لبرشلونة والهلال، قد يعود إلى مجموعة من الأسباب؛ التي نستعرض أهمها، فيما يلي..

    * أولًا: روبرت ليفاندوفسكي:

    - مهاجم متقدم في العمر؛ وهو أمر لا يعكس سياسة الهلال في التعاقدات، مؤخرًا.

    - اللاعب تراجع بدنيًا وأصبح كثير الإصابات؛ وهو أمر قد يؤثر على مستواه، مع الهلال.

    * ثانيًا: دوشان فلاهوفيتش:

    - لاعب لا يمتلك "DNA" برشلونة؛ وهو أمر قد يؤثر على اندماجه داخل الفريق، بشكلٍ كبير.

    - ليس بالمهاجم صاحب الإمكانات الكبيرة في التمرير؛ وهو أمر لا يفضله المدير الفني الألماني هانزي فليك. 

    ومن هُنا.. فإن النظرة المبدئية لصفقتي فلاهوفيتش وليفاندوفسكي، قد لا تكون إيجابية بشكلٍ كبير؛ رغم أنهما اسمين مهمين عالميًا، على المستوى الهجومي.

  dusan vlahovic

    رغم عدم المثالية.. مميّزات ضرورية في صفقتي فلاهوفيتش وليفاندوفسكي

    لكن رغم كل المخاوف السابقة؛ فإن صفقتي انتقال الصربي دوشان فلاهوفيتش والبولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني والهلال السعودي، سيكونا لهما العديد من الفوائد الفنية أيضًا - باعتبارهما الخيارات المتاحة في السوق -.

    بالنسبة لنادي برشلونة؛ فلاهوفيتش قد يوفر مجموعة من المميّزات التي لا تتواجد في ليفاندوفسكي حاليًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الضغط على دفاعات الخصم؛ وهو أمر لا يقوم به ليفاندوفسكي في برشلونة.

    * ثانيًا: اللعب والتحرك في المساحات؛ وهو أمر لا يجيده ليفاندوفسكي بشكلٍ كبير.

    * ثالثًا: المنافسة على مستوى عالٍ لعدة سنوات؛ حيث يبلغ من العمر 25 سنة فقط.

    وفيما يتعلق بنادي الهلال؛ ليفاندوفسكي ورغم أنه يبلغ من العمر 37 سنة، إلا أنه سيقدم إضافة في الوقت الحاضر للهلال على النحو التالي:

    * أولًا: حس تهديفي عالٍ حتى مع تقدمه في العمر؛ وهو أمر يتفوق فيه على الأوروجوياني داروين نونيز والبرازيلي ماركوس ليوناردو.

    * ثانيًا: استغلال العرضيات الهوائية والأرضية بشكلٍ مثالي؛ وهو أمر يعتمد عليه الهلال كثيرًا في بعض المباريات.

    كما أنه ستكون هُناك نقطة تسويقية بالطبع؛ وهي امتلاك الهلال واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة، الأمر الذي افتقده النادي مؤخرًا.

    الهلال لم يمتلك لاعبًا تسويقيًا ذو اسم كبير، منذ رحيل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور في يناير 2025؛ وهو ما قد يعوضه ولو بشكلٍ جزئي، التعاقد مع لاعب بحجم ليفاندوفسكي.

    ويبقى علينا الانتظار الآن لما ستسفر عنه الأيام القادمة؛ و"هل سيكمل برشلونة والهلال مساعيهما لإتمام الصفقتين.. أم ستتغير الحسابات؟!".

0