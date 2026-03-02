دوسان فلاهوفيتش منفتح على البقاء في يوفنتوس مع بدء المفاوضات الأولية على الرغم من اهتمام الدوري الإنجليزي بالمهاجم

وفقًا للتقاريرالأخيرة، فقد عقد الاجتماع الذي طال انتظاره أخيرًا في تورينو، مما قد يكون بمثابة حافز لتغيير جذري في استراتيجية يوفنتوس المقبلة في مجال الانتقالات. يمر البيانكونيري حاليًا بفترة مكثفة من المفاوضات الداخلية، حيث يعملون بلا كلل لتأمين مستقبل العديد من الشخصيات الرئيسية في الفريق. مع التزام كينان يلدز وويستون ماكيني بالبقاء في النادي، تحولت الأضواء بشكل قوي نحو لاعبهم رقم 9.

تحيط التكهنات باللاعب الدولي الصربي البالغ من العمر 26 عامًا منذ شهور، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده الحالي في يونيو 2026. أسفرت القمة الأولية بين قيادات النادي وممثلي المهاجم عن نتائج إيجابية لم يتوقعها الكثيرون قبل بضعة أسابيع، مما يشير إلى رغبة متبادلة في إيجاد أرضية مشتركة.