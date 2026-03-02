Getty Images
ترجمه
دوسان فلاهوفيتش منفتح على البقاء في يوفنتوس مع بدء المفاوضات الأولية على الرغم من اهتمام الدوري الإنجليزي بالمهاجم
قمة حاسمة تعقد في تورينو
وفقًا للتقاريرالأخيرة، فقد عقد الاجتماع الذي طال انتظاره أخيرًا في تورينو، مما قد يكون بمثابة حافز لتغيير جذري في استراتيجية يوفنتوس المقبلة في مجال الانتقالات. يمر البيانكونيري حاليًا بفترة مكثفة من المفاوضات الداخلية، حيث يعملون بلا كلل لتأمين مستقبل العديد من الشخصيات الرئيسية في الفريق. مع التزام كينان يلدز وويستون ماكيني بالبقاء في النادي، تحولت الأضواء بشكل قوي نحو لاعبهم رقم 9.
تحيط التكهنات باللاعب الدولي الصربي البالغ من العمر 26 عامًا منذ شهور، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده الحالي في يونيو 2026. أسفرت القمة الأولية بين قيادات النادي وممثلي المهاجم عن نتائج إيجابية لم يتوقعها الكثيرون قبل بضعة أسابيع، مما يشير إلى رغبة متبادلة في إيجاد أرضية مشتركة.
- Getty Images
عودة المصابين ودعم كيليني
توقيت هذه المحادثات بالغ الأهمية. فقد غاب فلاهوفيتش عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب إصابة، لكن عودته الوشيكة إلى التدريبات الكاملة مع الفريق الأسبوع المقبل تتزامن مع انفتاح جديد من النادي بشأن عقده. لعب مدير الاستراتيجية الكروية في يوفنتوس، جورجيو كيليني، دوراً محورياً في هذا التحول، حيث عمل كوسيط ودعم المهاجم علناً بعد المباراة الشاقة التي خاضها الفريق مؤخراً ضد غلطة سراي.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، أعطى كيليني بصيصًا من الأمل للجماهير التي تأمل في بقاء لاعب فيورنتينا السابق. وقال كيليني: "هناك تقدير كبير، وحبه ليوفنتوس واضح للعيان. سيكون دوسان قيمة مضافة للاندفاع النهائي، وسنجد الوقت والطريقة لفهم ما يمكن أن يكون عليه مستقبلنا معًا".
فلاهوفيتش يبدى استعداده للبقاء
ربما تكون الأخبار الأكثر تشجيعًا لمشجعي يوفنتوس هي موقف فلاهوفيتش المتجاوب للغاية تجاه تمديد العقد. على الرغم من الروابط المستمرة مع ميلان وبرشلونة والعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أوضح المهاجم أن أولويته تظل السيدة العجوز. لقد أبقته احترافه في خطط المدير الفني لوتشيانو سباليتي.
وفقًا لـ Sky Sport، أكد المهاجم الصربي خلال الاجتماع الأخير أنه لم يتوصل بعد إلى أي اتفاق مع أندية أخرى. علاوة على ذلك، أشار إلى أنه قبل التفاوض مع الأندية الأخرى، سوف يستمع إلى عرض يوفنتوس بانفتاح حقيقي للبقاء في تورينو، مما يعطي النادي دفعة قوية لمشروعه طويل الأمد.
- Getty Images
التغلب على العقبات المالية
ومع ذلك، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي سادت المحادثات الأولية، لا تزال هناك فجوة اقتصادية كبيرة. لكي يتم إبرام هذه الشراكة المتجددة بنجاح، سيتعين على كل من النادي واللاعب تقديم تنازلات. يلتزم يوفنتوس بصرامة بنموذج مالي جديد ومستدام ويريد أن يبقي أعلى الأجور عند حوالي 7 ملايين يورو، وهو الحد الذي اقترب منه يلدز مؤخرًا.
على الجانب الآخر من الطاولة، سيحتاج فلاهوفيتش إلى التوصل إلى حل وسط مع النادي. تشير التقارير إلى أن اللاعب الصربي يجب أن يخفض مطالبه إلى ما دون 10 ملايين يورو التي طلبها حتى الآن ليتناسب مع القيود الاقتصادية الحالية للنادي. في حين أن سد هذه الفجوة التي تبلغ عدة ملايين من اليورو هو عملية توازن دقيقة، فإن الرغبة المتبادلة في الاستمرار معًا قد تؤمن في النهاية جوهر تشكيلة سباليتي.
إعلان