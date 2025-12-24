أزمة في الدوري السعودي .. استحالة إقامة مباراة الأهلي والشباب في موعدها واتحاد الكرة يتحرك

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم الخميس، أن توقيت مباراة الأهلي والشباب، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026؛ يُمثّل أزمة كبيرة للرابطة المحترفة، حاليًا.

الصحيفة أشارت إلى أن مواجهة الأهلي؛ ستكون بعد أقل من 48 ساعة فقط من لقاء الشباب ضد النهضة العماني، في مسابقة دوري أبطال الخليج 2025-2026.

ومن المقرر أن يحل الشباب ضيفًا على نظيره النهضة، يوم 11 فبراير 2026؛ ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال الخليج، للموسم الرياضي الحالي.

هذا يعني أنه لن يكون أمام الليث الشبابي، سوى 24 ساعة فقط من الراحة؛ ما بين مواجهة النهضة الخليجية، ولقاء الأهلي الدوري.

وأوضحت الصحيفة أن تأجيل مباراة الأهلي والشباب، سيكون أمرًا صعبًا أيضًا؛ نظرًا لارتباط قلعة الراقي بمواجهة ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.