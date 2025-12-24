Al Ahli v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أزمة في الدوري السعودي .. استحالة إقامة مباراة الأهلي والشباب في موعدها واتحاد الكرة يتحرك

مباراة الأهلي والشباب المرتقبة تشعل أزمة كبيرة..

تواجه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين أزمة كبيرة؛ بسبب مباراة عملاق جدة النادي الأهلي ضد فريق الشباب الأول لكرة القدم، المقررة في فبراير القادم.

الأهلي يحل ضيفًا على نادي الشباب، يوم 13 فبراير القادم، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    كواليس أزمة مباراة الأهلي المرتقبة ضد مستضيفه الشباب

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم الخميس، أن توقيت مباراة الأهلي والشباب، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026؛ يُمثّل أزمة كبيرة للرابطة المحترفة، حاليًا.

    الصحيفة أشارت إلى أن مواجهة الأهلي؛ ستكون بعد أقل من 48 ساعة فقط من لقاء الشباب ضد النهضة العماني، في مسابقة دوري أبطال الخليج 2025-2026.

    ومن المقرر أن يحل الشباب ضيفًا على نظيره النهضة، يوم 11 فبراير 2026؛ ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال الخليج، للموسم الرياضي الحالي.

    هذا يعني أنه لن يكون أمام الليث الشبابي، سوى 24 ساعة فقط من الراحة؛ ما بين مواجهة النهضة الخليجية، ولقاء الأهلي الدوري.

    وأوضحت الصحيفة أن تأجيل مباراة الأهلي والشباب، سيكون أمرًا صعبًا أيضًا؛ نظرًا لارتباط قلعة الراقي بمواجهة ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    خطوة مهمة من اتحاد الكرة السعودي لإيجاد حل للأزمة!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "الرياضية" كشفت عن تواصل اتحاد الكرة السعودي، مع اللجنة المنظمة في الاتحاد الخليجي لكرة القدم؛ من إيجاد حل لأزمة نادي الشباب، الحالية.

    وشددت الصحيفة على أن أحد الحلول، الذي عرضه اتحاد الكرة السعودي على نظيره الخليجي؛ تمثّل في تقديم موعد مباراة الشباب والنهضة العماني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال الخليج 2025-2026.

    ولم تذكر الصحيفة في خبرها، أي شيء بخصوص رد الاتحاد الخليجي لكرة القدم؛ وهل تم التوصل إلى حل لهذه الأزمة، من عدمه.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 21.

    - فوز: 14.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 53.

    - أهداف مستقبلة: 24.

    مشوار الشباب في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الشباب الأول لكرة القدم يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث يحتل "المركز الثالث عشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، كما ذكرنا.

    وجمع الشباب 8 نقاط فقط من 9 جولات، في مسابقة دوري روشن السعودي؛ وذلك من خلال انتصار وحيد و5 تعادلات، مقابل 3 هزائم.

    كما ودع الليث مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بعد الخسارة ضد الاتحاد في ربع النهائي، بهدف مقابل أربعة.

    وأخيرًا.. يحتل الشباب "المركز الرابع"، في جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال الخليج؛ برصيد 3 نقاط فقط من 4 جولات.

    ويبتعد الفريق الشبابي بفارق 3 نقاط عن الريان القطري والنهضة العماني، صاحبي "صدارة" و"الوصافة" على التوالي؛ إلى جانب نقطة وحيدة فقط عن نادي تضامن حضرموت اليمني، "ثالث" المجموعة الثانية.

