فيديو | وسط اشتعال الجدل التحكيمي .. وليد الفراج يتوقع هذا القرار الحاسم بالدوري السعودي مع نهاية الموسم

استمرارًا للقطات المثيرة في الدوري السعودي خلال هذا الموسم، خرج اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الخليج، لاتهام الحكم في التسبب بخسارة فريقه أمام الاتحاد، بالجولة الرابعة والعشرين من البطولة.

وتسبب الحكم محمد الهويش، في غض الطرف عن مخالفة ارتكبها البرازيلي فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، الذي قام بركل ساق كوربيليس، دون كرة، داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 59.

الهويش رفض التوجه إلى شاشة الفيديو، لمراجعة اللقطة، وهو الأمر الذي أنقذ فابينيو، الذي كان يمتلك بطاقة صفراء خلال المواجهة.

في المقابل، انفجر دونيس غضبًا إزاء عدم احتساب تلك الواقعة، ما دفعه للتوجه إلى طاقم التحكيم عقب صافرة النهاية، من أجل الاعتراض على قرارات الهويش، الذي رد بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.