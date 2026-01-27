اسم مفاجئ من دوري روشن.. الهلال يحسم صفقة "المهاجم الأجنبي" الجديد

النرويجي جوشوا كينج الذي يجيد في مركز قلب الهجوم، إلى جانب الجناحين الأيمن والأيسر؛ بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي فاليرينجا، قبل الانتقال إلى الفئات السنية للعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

ومن الفئات السنية لمانشستر يونايتد، خرج كينج على سبيل الإعارة إلى أكثر من نادٍ، أبرزهم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني؛ قبل أن يتم بيعه نهائيًا إلى بلاكبيرن الإنجليزي، صيف 2012.

وتنقل المهاجم النرويجي من بلاكبيرن، إلى بورنموث ثم إيفرتون ثم واتفورد في إنجلترا؛ وصولًا إلى فنربخشه التركي، وتولوز الفرنسي.

وبصيف عام 2025.. تعاقد نادي الخليج مع كينج، في صفقة مجانية؛ وبعقدٍ لمدة موسمين كاملين، حتى 30 يونيو 2027.

ويقدّم جوشوا كينج مستويات مبهرة مع الخليج، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث سجل 14 هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال 17 مباراة في مسابقتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى المستوى الدولي.. مثّل كينج المنتخب النرويجي الأول في 62 مباراة، آخرها كان في يونيو من عام 2022؛ حيث سجل 20 هدفًا وصنع 9 آخرين.