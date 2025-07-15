بديل أوروبي للدوري السعودي

من المعروف مؤخرًا أن دوري روشن السعودي، أصبح هو المُهدد الأكبر للفرق بالدوريات الخمس الكبرى بخسارة نجومهم، بسبب الموارد المالية الكبيرة التي تتمتع بها المسابقة، وطموحها في مناطحة صفوة كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

شاهدنا كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار ونجولو كانتي وساديو ماني ورياض محرز وغيرهم، يتخلون عن أهدافهم الأوروبية للالتحاق بكبار دوري روشن "الهلال والاتحاد والأهلي والنصر" دون أي مشكلة، ليصبح الأمر عاديًا ولا يتعجب منه أحد.

ولكن ما ليس عاديًا، أن يظهر دوري محلي في أوروبا يخطف النجوم بنفس الطريقة، والحديث هنا عن الدوري التركي، الذي أصبح منافسًا للكبار في الميركاتو الصيفي الحالي، بفضل الإمكانيات المادية المرتفعة من خلال الرواتب التي يغري بها اللاعبين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمر بدأ تدريجيًا باستقدام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، بالإضافة إلى ويلفريد زاها وتانجي ندومبيلي وفريد، ليصل الأمر للدخول في صفقات بحجم فيكتور أوسيمين وجون دوران.