مباشر
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | وسط اشتعال المنافسة على القمة.. "تعديل" رسمي في موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد

كلاسيكو ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في المملكة..

أجرى اتحاد الكرة السعودي،  تعديلًا على "موعد" كلاسيكو المملكة بين ناديي الهلال والاتحاد؛ وذلك ضمن منافسات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv JawwyGetty/Goal

الهلال يستضيف الاتحاد، مساء يوم الأحد القادم الموافق الأول من فبراير 2026، في الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي.

  • "تعديل" موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد في دوري جوّي

    وفي هذا السياق.. قرر اتحاد الكرة السعودي تأخير "موعد" انطلاق كلاسيكو الهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ لمدة 30 دقيقة كاملة.

    وبناء على ذلك؛ سينطلق كلاسيكو الهلال والاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -، يوم الأحد 1 فبراير 2026.

    وكان من المقرر أن ينطلق الكلاسيكو، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل؛ وذلك قبل التعديل سالف الذكر.

  • مشوار الهلال في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    فريق الهلال تحت 21 عامًا، والذي يقوده فنيًا الأسطورة محمد الشلهوب؛ يحتل "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ويمتلك الهلال 22 نقطة في رصيده، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك بعد مرور 11 جولة، حتى الآن.

    وجمع الزعيم الهلالي نقاطه الـ22؛ من خلال 6 انتصارات و4 تعادلات، مقابل تعرضه لهزيمة وحيدة فقط.

    ويبتعد الهلال بفارق 5 نقاط حاليًا، عن فريق الاتفاق تحت 21 عامًا؛ والذي يحتل "صدارة" جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، للموسم الحالي.

  • مسيرة الاتحاد في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    يحتل فريق الاتحاد تحت 21 عامًا، "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الاتحاد يمتلك 23 نقطة في رصيده، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك بعد مرور 11 جولة، حتى الآن.

    وحصد العميد الاتحادي نقاطه الـ23 في مسابقة الدوري؛ من خلال 7 انتصارات وتعادلين، مقابل تعرضه لهزيمتين.

    ويتخلف الاتحاد بفارق الأهداف فقط، عن نادي النصر "الثالث"؛ بينما يبتعد بـ3 نقاط عن الأخدود "الوصيف"، و4 نقاط عن الاتفاق "المتصدر".

  • ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

