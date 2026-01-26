دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | وسط اشتعال المنافسة على القمة.. "تعديل" رسمي في موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد

أجرى اتحاد الكرة السعودي، تعديلًا على "موعد" كلاسيكو المملكة بين ناديي الهلال والاتحاد؛ وذلك ضمن منافسات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الهلال يستضيف الاتحاد، مساء يوم الأحد القادم الموافق الأول من فبراير 2026، في الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي.