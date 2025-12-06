Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | من فينيسيوس النصر لمايسترو الهلال ومهاجم الاتحاد "الحزين"! .. مواهب تستحق المتابعة في الجولة التاسعة

دوري جوّي غني بـ"المواهب السعودية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 8 جولات ماضية فقط؛ يؤكد أن الفصول القادمة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل انطلاق الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والمقررة غدًا الأحد "7 ديسمبر 2025"؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

  • مباراة الجولة.. 3 مواهب تستحق المتابعة في قمة الاتفاق والأخدود

    في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تبرز المباراة التي تجمع بين الاتفاق "المتصدر" ونادي الأخدود "الرابع"، والذي يُعتبر الحصان الأسود في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لذلك.. سيكون المُتابع على موعد مع عددٍ هائل من المواهب السعودية الواعدة؛ والتي ستقدّمها لنا هذه المباراة المُثيرة، في الجولة التاسعة.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    أبرز هذه المواهب؛ كل من جلال السالم وعبدالله آل عجيان، ثنائي هجوم الاتفاق والأخدود على التوالي.

    ويملك كل من السالم وآل عجيان 4 أهداف، بعد مرور 8 جولات من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ مُتخلفين بهدفين فقط عن الثنائي المُتصدر عمار الغامدي "الاتحاد"، وباسم العريني "التعاون".

    وثنائي الاتفاق والأخدود يتمتع بإمكانات كبيرة للغاية، وجودة هائلة في خط الهجوم؛ نُلخص أبرزها على النحو التالي:

    * جلال السالم: يتمتع بالسرعة في اتخاذ القرارات؛ إلى جانب تحركه الرائع خلف مدافعي الخصم.

    * عبدالله آل عجيان: يتمتع بالضغط الهائل على دفاعات الخصم؛ بالإضافة إلى كونه محطة لزملائه بـ"استلام الكرة في الوسط ثم اقتحام منطقة الـ18 للمنافس".

    • إعلان

  • نجم الاتحاد للرد على المُشككين.. وصخرة الحزم لحماية مرماه

    ثاني المباريات التي من المُنتظر أن تشهد ندية كبيرة للغاية؛ ستكون تلك التي تجمع بين ناديي الاتحاد والحزم، في الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ويحتل الاتحاد "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري جوّي، برصيد 19 نقطة؛ مُتقدمًا بفارق نقطتين فقط على الحزم "السادس"، والذي يقدّم مستويات جيدة للغاية في الموسم الحالي.

    وأحد النجوم الشباب الذين قادوا الحزم لهذه المستويات الجيدة، في المسابقة الحديثة؛ هو المدافع خلف العنزي الذي يتمتع بكثير من المميّزات، على النحو التالي:

    * أولًا: قراءة تحركات مهاجمي الفرق المنافسة؛ وبالتالي إغلاق المساحات أمامهم.

    * ثانيًا: التغطية الجيدة على زملائه؛ سواء في قلب الدفاع أو الظهيرين.

    * ثالثًا: القوة البدنية؛ حيث يتفوق في كثير من الالتحامات ضد الخصم.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    ومن هُنا.. يجب علينا انتظار ما سيقدّمه هذا المدافع، أمام هجوم فريق الاتحاد تحت 21 عامًا؛ والذي سجل 16 هدفًا في 8 جولات.

    أما الاسم الثاني الذي سننتظره بفارغ الصبر في هذه المباراة؛ هو المهاجم الشاب الرائع عدنان البشري، والذي انضم إلى الاتحاد صيف 2025.

    ونجح الاتحاد في التعاقد مع البشري، من الغريم التاريخي الأهلي؛ حيث يُصنف هذا اللاعب، على أنه أحد أهم المواهب السعودية في خط الهجوم.

    لكن.. تركيزنا على هذا اللاعب في مباراة الاتحاد والحزم تحديدًا؛ سيكون نظرًا لما حدث معه، في الجولة الماضية من مسابقة دوري جوّي للنخبة. 

    البشري سجل هدفًا في مرماه بـ"الخطأ"، خلال خسارة الاتحاد (1-3) ضد القادسية؛ لذلك.. سننتظر أن ينفجر هذا اللاعب ضد الأخدود، ويظهر موهبته الحقيقية كرد على كل المشككين فيه.

  • الهلال والنصر.. بين مايسترو الزعيم وفينيسيوس الصغير

    بخلاف المباراتين السابقتين؛ سيخوض عملاقا الرياض الهلال والنصر لقاءين في المُتناول، خلال الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي.

    الهلال "الخامس" سيضرب موعدًا مع العدالة، وعينه على الاقتراب أكثر من "المركز الأول"؛ بينما سيواجه الفريق النصراوي "الوصيف" نظيره نيوم، مع احتمالية خطف "الصدارة" إذا خدمته باقي النتائج.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    هاتان المباراتان ستكونان مليئتان بالمواهب، خاصة في ناديي الهلال والنصر تحديدًا؛ ولكننا هذه المرة سنُركز على اسمين ننتظرهما في الجولة التاسعة، على النحو التالي:

    * الهلال: راكان الجمعان.

    * النصر: مبارك الدوسري.

    الجمعان يُجيد في مراكز "المحور، صناعة اللعب والجناح الأيمن"؛ وأبرز ما يُميزه هو أنه قد يتواجد في منتصف ملعب الهلال لاستلام الكرة، ثم نجده أمام مرمى المُنافس.

    ذلك لا يحتاج إلى جهد بدني فقط؛ بل أيضًا جودة وذكاء في التحرك من غير كرة، بالإضافة إلى مهارات الاستلام والتسلم.

    وأثبت هذا اللاعب بحق؛ أنه جاهز لاتخاذ خطوة أكبر في مسيرته الكروية، من خلال اللعب مع فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    أما الدوسري فيُطلق عليه في النصر اسم "فينيسيوس الصغير"؛ في إشارة إلى ساحر ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل.

    ويمتلك الدوسري مهارات خيالية على الجناح؛ تُمكنه من تجاوز الخصم بسهولة في "1 ضد 1"، ومن ثم التمرير إلى زملائه.

  • الأهلي والنجمة.. ثنائي يلفت الأنظار داخل أرضية الملعب

    رغم مُعاناته الكبيرة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ إلا أننا لا يُمكن أن نغفل عن مواجهة عملاق جدة الأهلي في الجولة التاسعة، والتي ستكون ضد نادي النجمة.

    الأهلي يترنح في "المركز الثامن عشر" بجدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد 8 نقاط فقط؛ مُتخلفًا بفارق 4 نقاط عن نادي النجمة، صاحب "المركز الحادي عشر".

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وسننتظر في هذه المباراة، ظهور موهبتين كبيرتين؛ أحدهما في صفوف الفريق الأهلاوي والآخر مع النجمة، على النحو التالي:

    * الأهلي: عمار اليهيبي.

    * النجمة: مؤيد الشراري.

    اليهيبي هو "مُحرك" الأهلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ حيث أنه عندما يكون في مستواه المعهود، فإنه يربط بين خطي الوسط والهجوم ويصنع العديد من الفرص لزملائه.

    وفي الجولة الماضية.. كان اليهيبي شعلة مضيئة في صفوف الأهلي بالفعل؛ وذلك خلال التعادل مع نادي النصر، بهدف لمثله.

    وبالمعسكر الآخر ونقصد هُنا نادي النجمة؛ يبرز لنا اسم الشراري، الذي يتمتع بجودة فنية كبيرة في الهجوم.

    جودة الشراري تتجلى في إجادته للاستلام والتسلم خارج منطقة الـ18، بالإضافة إلى امتلاكه نسبة مراوغات رائعة؛ حيث لا يكتفي باستغلال طوله الفارع، بالتواجد بحدود نقطة الجزاء فقط.

  • مواهب أخرى في مباريات الجولة التاسعة من دوري جوّي

    باقي مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ستقدّم لنا العشرات من المواهب السعودية، القادمة بقوة.

    ونبرز من هذه المواهب "فنان الخليج" حسين السلطان، الذي يقدّم معزوفة في كل كرة يلمسها؛ من خلال مهارته الكبيرة للغاية، وصناعته الكثير من الفرص لزملائه.

    السلطان سيكون في الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة، أمام مهمة كسر صمود حارس الوحدة المُتألق أحمد الرشيدي؛ والذي أعلن عن نفسه بقوة، في الموسم الرياضي الحالي.

    الرشيدي يجيد التعامل مع الانفرادات "1 ضد 1"؛ إلى جانب كونه لا يخاف في الخروج من مرماه، للتعامل مع العرضيات.

    ومن ناحيتها.. ستقدّم لنا مباراة الرائد والفتح، بعض الأسماء الموهوبة المهمة؛ لكننا سنركز على لاعبين اثنين، على النحو التالي:

    * الرائد: أيمن البلوي.

    * الفتح: سعد الشرفا.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    البلوي هو صانع ألعاب موهوب، يخلق الحلول لزملائه داخل أرضية الملعب؛ بينما الشرفا هو مهاجم قناص، مثلما يقول الكتاب.

    وأخيرًا.. سيبرز لنا اسم مثل فارس الزبيدي مع نادي العروبة؛ حيث يخطف هذا اللاعب الأنظار من جولةٍ إلى أخرى، من خلال قدراته على خلخلة أي دفاع بمهاراته وتحركاته.

    وسيكون في الجهة المُقابلة للزبيدي، جوهرة التعاون تركي الشعيفان الذي يجمع بين جودة التسجيل وصناعة الأهداف؛ حيث يملك مخزونًا هائلًا من المهارات، التي تجعله يسقط أي مدافع أمامه أرضًا.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.