دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | من زيدان السعودي إلى كندي الهلال وجواهر الأهلي الضائعة! .. مواهب تستحق المتابعة في الجولة الثامنة

ما هي الموهبة؟.. إنها كلمة لها العديد من المعاني والتعريفات المُتشعبة؛ ولكننا يُمكن أن نعتبرها باختصار "مَلَكَة في مجالٍ ما يُهبها الله تعالى لعباده".

وفي مجال كرة القدم هُناك العديد من المواهب، الذين ينتظرون فرصة فقط؛ من أجل إظهار الهبة التي منحهم الله إياها.

هذه الفرصة جاءت إلى العديد من اللاعبين الشباب، في الملاعب السعودية؛ عندما قرر اتحاد الكرة المحلي إطلاق مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

والهدف من هذه المسابقة؛ هي منح اللاعبين الشباب فرصة اللعب على مستوى عالٍ، خاصة في ظل صعوبة تحقيق ذلك مع الفريق الأول بالأندية المختلفة.

وبالفعل.. أسفرت النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة، وتحديدًا بعد مرور 7 جولات فقط؛ عن بروز عدد من اللاعبين الشباب، الذين قد يكون لهم مستقبلًا كبيرًا في الكرة السعودية.

وقبل انطلاق الجولة الثامنة من عمر المسابقة، والمقررة غدًا الأحد "30 نوفمبر 2025"؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..