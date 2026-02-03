دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "لا يجيد اللعب إلا حافي القدمين".. مفاجأة عن صفقة النصر الشتوية

يبدو أن نادي النصر يواجه "أزمة جديدة"، وهذه المرة مع فريق تحت 21 عامًا، الناشط في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ التي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل برقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ويُعاني النصر من عديد الأزمات حاليًا، على كافة المجالات؛ أبرزها على الإطلاق "غضب" الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

الأسطورة البرتغالية غاضب بشدة؛ بسبب سوء ميركاتو النصر الشتوي - بالمقارنة مع الأندية المنافسة -، خاصة الهلال الذي تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسميًا.

Getty/Goal