دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "لا يجيد اللعب إلا حافي القدمين".. مفاجأة عن صفقة النصر الشتوية

مفاجآت النصر لا تنتهي أبدًا..

يبدو أن نادي النصر يواجه "أزمة جديدة"، وهذه المرة مع فريق تحت 21 عامًا، الناشط في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ التي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل برقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ويُعاني النصر من عديد الأزمات حاليًا، على كافة المجالات؛ أبرزها على الإطلاق "غضب" الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

الأسطورة البرتغالية غاضب بشدة؛ بسبب سوء ميركاتو النصر الشتوي - بالمقارنة مع الأندية المنافسة -، خاصة الهلال الذي تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسميًا.

  • مفاجأة عن صفقة النصر الشتوية

    وفي هذا السياق.. فجّر سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية بنادي النصر سابقًا، مفاجأة من العيار الثقيل؛ عن إحدى صفقات قلعة العالمي، في الميركاتو الشتوي.

    السبيعي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن المهاجم النيجيري ديفيد إيفياتو أوجيجيفور، لا يستطيع اللعب إلا "حافي القدمين".

    وكتب السبيعي؛ بالحرف: "النيجيري واجهته مشكلة؛ ما يعرف يلعب إلا حافيًا".

  • نصر سالازار يختبر ثنائي نيجيري

    المثير في الأمر أن صحيفة "الرياضية" أعلنت في وقتٍ سابق، اختبار نادي النصر ثنائي نيجيري من مواليد 2007؛ للعب مع فريق تحت 21 عامًا، في مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    هذا الثنائي النيجيري؛ هما ديفيد إيفياتو أوجيجيوفور "مهاجم"، وإبيزمور جاراندو "محور".

    وأوضحت الصحيفة أن مارسيلو سالازار، المدير الفني لفريق النصر تحت 21 عامًا، أرسل تقريرًا شاملًا عن الثنائي للإدارة الرياضية؛ وذلك بشأن مستوياتهما الفنية، عقب الخضوع للاختبارات الميدانية.

    مشوار النصر في دوري جوّي للنخبة

    فريق النصر تحت 21 عامًا يحتل "المركز الثالث"، في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة، حتى الآن.

    ويمتلك النصر 27 نقطة في رصيده؛ جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في ثلاث، مقابل هزيمتين.

    ويبتعد الفريق النصراوي بفارق نقطة وحيدة فقط، عن فريق الاتفاق "الوصيف"؛ بالإضافة إلى نقطتين عن الأخدود، صاحب "صدارة" دوري جوّي للنخبة.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

