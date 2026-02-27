Goal.com
Jawwy Elite League U21Getty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | صدارة الهلال مهددة في الجولة 17 وسط ترقب من النصر.. وعلى روبن نيفيش مشاهدة ما يحدث!

جولة جديدة في دوري جوّي للنخبة تعد بالكثير..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ16 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع بداية الأسبوع السابع عشر.

الأسبوع السابع عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا السبت - الثامن والعشرين من فبراير 2026 -، على أن ينتهي يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر مارس.


  • مباريات مثيرة في الجولة السابعة عشر من دوري جوّي للنخبة

    على مدار 4 أيام، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    على رأس هذه المباريات، القمة التي ستجمع الهلال "المتصدر" مع الأخدود "الرابع"؛ حيث ستكون كتيبة المدير الفني محمد الشلهوب أمام مهمة الحفاظ على المركز الأول، الذي تم اقتناصه في الجولة الماضية.

    ومن ناحيته.. سينتظر النصر "الوصيف"، أي تعثر للهلال أمام الأخدود، من أجل الانقضاض على الصدارة؛ وذلك حال فوزه على مستضيفه ضمك، مساء يوم الثلاثاء.

    أما الاتفاق "الثالث" والفتح "الخامس"؛ سيكونان على موعد مع مباراتين سهلتين على الورق، عندما يلتقيا البكيرية والعدالة تواليًا.

    وفيما يلي.. مباريات الجولة السابعة عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

     - مباراة واحدة تُقام يوم السبت الموافق 28 فبراير 2026 

    * السبت "الساعة 22:00".. الجبلين ضد الرياض.

    - 5 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026

    * الأحد "الساعة 22:00".. الفتح ضد العدالة.

    * الأحد "الساعة 22:00".. البكيرية ضد الاتفاق.

    * الأحد "الساعة 22:00".. القادسية ضد العروبة.

    * الأحد "الساعة 22:00".. الوحدة ضد الأهلي.

    * الأحد "الساعة 22:00".. التعاون ضد الحزم.

    - 3 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 2 مارس 2026

    * الإثنين "الساعة 22:00".. الشباب ضد الفيحاء.

    * الإثنين "الساعة 22:00".. الخليج ضد نيوم.

    * الإثنين "الساعة 22:00".. الهلال ضد الأخدود.

    - 3 مباريات تُقام يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026

    * الثلاثاء "الساعة 22:00".. الرائد ضد الاتحاد.

    * الثلاثاء "الساعة 22:00".. النجمة ضد الخلود.

    * الثلاثاء "الساعة 22:00".. ضمك ضد النصر.

  • مُنافسة قوية على لقب النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    تشهد النسخة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، مُنافسة شرسة للغاية على مراكز المُقدمة؛ مع وصولنا إلى المراحل الأخيرة منها.

    بل أننا شاهدنا في آخر الجولات، لعبة "الكراسي المتحركة" في مراكز المقدمة، بين أكثر من نادٍ؛ وهو الأمر المتوقع أن يستمر، في الأسبوع السابع عشر.

    وخطف الهلال "صدارة" دوري جوّي للنخبة، بعد نهاية الجولة الماضية، وذلك برصيد 35 نقطة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن النصر والاتفاق، صاحبي "المركزين الثاني والثالث" تواليًا.

    وفي المركز الرابع.. يأتي فريق الأخدود تحت 21 عامًا برصيد 33 نقطة؛ وبفارق نقطتين فقط عن نادي الفتح، الخامس.

    أي أن الفارق بين الأول والخامس 4 نقاط فقط، وهو أمر مُشابه لما يحدث في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ الذي قال عنه النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم: "نحن المسابقة الوحيدة التي تصل إلى مارس، وهُناك 4 فرق تتنافس على اللقب".

    وعلى النقيض.. نجد أندية كبيرة في دوري جوّي 2025-2026، تُعاني بشدة من تذبذب في الأداء والنتائج أو انهيار كامل - حتى الآن على الأقل -؛ نبرز منهم الآتي:

    * الأهلي "السابع عشر": 17 نقطة.

    * الرائد "الثاني والعشرين": 13 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 9 نقاط.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tv

  • إحصائيات عامة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    خلال الـ16 جولة الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لُعِبت 192 مباراة مختلفة؛ أسفرت عن 155 حالة فوز، مقابل 37 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 11 لقاءً فقط، من أصل الـ192 مباراة الماضية، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، التي تشهدها هذه المسابقة الحديثة.

    وتم تسجيل 547 هدفًا إجمالًا، منذ اِنطلاق دوري جوّي وحتى الآن؛ بنسبة تصل إلى 2.8 هدف، في المباراة الواحدة.

    ويُعتبر نادي الهلال هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، في مسابقة دوري جوّي؛ بينما فريق النصر تحت 21 عامًا هو الأقوى دفاعًا، حتى الآن.

    ويوجد ناديان في مسابقة دوري جوّي 2025-2026، حققا أقل عدد من الانتصارات "مبارتان"؛ بينما فريق الهلال تحت 21 عامًا، هو الأقل هزيمة.

    وفيما يلي.. بعض الأرقام المُهمة بعد مرور 16 جولة من دوري جوّي:

    * الأكثر انتصارًا: الاتفاق (11 فوزًا).

    * الأقل انتصارًا: البكيرية والشباب (2 فوز).

    * الأكثر هزيمة: الشباب والرائد (11 خسارة).

    * الأقل هزيمة: الهلال (خسارة واحدة).

    * الأقوى هجومًا: الهلال (42 هدفًا).

    * الأضعف هجومًا: الشباب والخلود (11 هدفًا).

    * الأقوى دفاعًا: النصر (11 هدفًا).

    * الأضعف دفاعًا: البكيرية (41 هدفًا).

  • صراع شرس على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة

    جولة بعد أخرى.. تشتعل المُنافسة على "لقب هداف" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ويتصدر نجم الاتفاق جلال السالم، هدافي دوري جوّي للنخبة، برصيد 12 هدفًا من 16 جولة؛ وذلك بالتساوي مع باسم العريني، مهاجم فريق التعاون تحت 21 عامًا.

    ويتواجد عمار الغامدي، مهاجم نادي الاتحاد المُتألق، في "المركز الثالث" بقائمة هدافي دوري جوّي للنخبة، برصيد 11 هدفًا من 16 جولة؛ متقدمًا على عاصم محمد وعبدالله آل عجيان، ثنائي النصر والخلود تواليًا.

    عاصم وآل عجيان يمتلكان 10 أهداف في رصيديهما، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك بفارق هدفين عن أقرب المنافسين، في القائمة.

    وفيما يلي.. قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا بالتفصيل:

    * 1/ جلال السالم (الاتفاق) وباسم العريني (التعاون): 12 هدفًا.

    * 2/ عمار الغامدي (الاتحاد): 11 هدفًا.

    * 3/ عاصم محمد (النصر) وعبدالله آل عجيان (الخلود): 10 أهداف.

    * 4/ جيفرسون راموس (الفتح) ومؤيد الشراري (النجمة): 8 أهداف.

    * 5/ عبدالعزيز جرموش (الهلال)، تركي الغميل (الهلال) ومراد خضري (الوحدة): 7 أهداف.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tv

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

