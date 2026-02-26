دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الأفضل في فبراير.. سعد حقوي "بديل فيليكس" الذي يخدم خطة جورج جيسوس بالنصر

في وقت اشتد فيه الصراع على النقاط، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، التي تُنقل منافساتها عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؛ برز اسم كان هو "كلمة السر" التي فكت شيفرات الخصوم، ومنحت فريقه الأفضلية.

الحديث هُنا عن سعد حقوي، نجم فريق النصر تحت 21 عامًا؛ والذي استحق أن ينتزع لقب "أفضل لاعب في شهر فبراير"، بمسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

حقوي يبلغ من العمر 20 سنة، ويجيد في مركز المهاجم المتأخر؛ إلى جانب رأس الحربة الصريح.

وسنستعرض في السطور القادمة؛ كيف خطف حقوي أفضلية شهر فبراير، في دوري جوّي للنخبة..

