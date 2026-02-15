دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | طلب جورج جيسوس يحمي لاعب النصر من تداعيات مواجهة الجبلين

تنطلق اليوم الأحد، مواجهات الجولة الـ15 من دوري جوّي للنخبة، المنقول مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل برقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ومن المقرر أن تقام الليلة ست مواجهات، تبدأ في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساءً، فيما تنطلق آخر المواجهات في التاسعة والنصف مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.

Getty/Goal

أما عن المباريات، فيلتقي الرائد بالرياض، الخليج أمام العروبة، الشباب مع العدالة، الجبلين ضد النصر، الوحدة أمام الخلود، وأخيرًا البكيرية أمام الأهلي.

وبتخصيص الحديث عن فريق النصر تحت 21 عامًا، فستقام مباراته في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً – بتوقيت مكة المكرمة - أمام الجبلين، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

