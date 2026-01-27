دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | فرصة ذهبية أمام جورج جيسوس.. "الغائب الكبير" يعود للتألق ولوحة فنية للنصر بقيادة يامال السعودية

أساسًا.. الهدف من إطلاق مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ هو منح الفرصة للاعبين السعوديين الشباب، للمشاركة بشكلٍ مستمر.

هذه المشاركة المستمرة، تُساهم في تطوير مستوى اللاعب السعودي الشاب؛ وبالتالي منحه فرصه لإثبات نفسه، أمام المدير الفني للفريق الأول بناديه.

وهُنا.. بات من الضروري على البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، أن يلقي نظرة على فريق تحت 21 عامة؛ لرؤية أسماء مثل المهاجم عاصم محمد، والجوهرة الصغيرة عبدالرحمن سفياني.

سفياني البالغ من العمر 17 سنة، والذي يُجيد في مركز الجناح الأيمن، يُطلق عليه اسم "يامال السعودية"؛ نظرًا للقدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها.

وفي كرة القدم الحديثة لم يعد للسن معنى، فنحن نُشاهد لاعبين يظهرون مع فرقهم في سن الـ16؛ بل أن الجوهرة الإسبانية لامين يامال نفسه، ظهر مع ناديه برشلونة بعمر الخامسة عشر.