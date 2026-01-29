Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | جدة حزينة بسبب الاتحاد والأهلي.. متصدر جديد و"هلال الشلهوب" يزحف نحو القمة في الجولة 12

جولة شهدت الكثير من النتائج والأحداث المثيرة في دوري جوّي للنخبة..

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت على مدار يومي 27 و28 يناير الجاري؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة الثانية عشر؛ تمثّلت في بعض النتائج المفاجئة، إلى جانب لعبة "الكراسي المتحركة" في مراكز المقدمة.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

stc tv JawwyGetty/Goal


  • بـ10 لاعبين.. النصر ينتزع "نقطة قاتلة" من الاتفاق

    قمة مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ كانت تلك التي جمعت بين ناديي النصر والاتفاق، مساء يوم الثلاثاء.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وحملت هذه القمة كل معاني الإثارة والمتعة الكروية؛ حيث انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ليكتفي كل منهما بحصد نقطة وحيدة فقط.

    لكن ما يُحسب لنادي النصر حقًا؛ هو أنه نجح في الخروج بنقطة، رغم لعبه 33 دقيقة كاملة بـ"نقص عددي".

    نعم.. النصر لعب ناقصًا العدد منذ الدقيقة 57؛ بعد تحصل لاعبه يوسف الطحان، على كارت أحمر مباشر.

    وكان الفريق النصراوي قد تقدّم بهدف، عن طريق جوهرته الشابة عبدالرحمن سفياني؛ قبل أن يرد الاتفاق بثنائية متتالية بواسطة جلال السالم وماتيا جلوسيفيتش، في الدقيقتين 48 و60.

    وفي الدقيقة 89؛ ظهر هداف النصر المتألق عاصم محمد، ليسجل التعادل (2-2) لمصلحة فريقه.

    • إعلان

  • هلال تحت 21 عامًا يتمم مهمة الانتقام من الرياض بـ"نجاح"

    نحن ذكرنا قبل انطلاق الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة، أن الهلال تحت 21 عامًا بقيادة المدير الفني محمد الشلهوب؛ سيسعى للانتقام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عندما يواجه الرياض.

    فريق الهلال الأول لكرة القدم سقط في فخ التعادل (1-1) أمام نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    وبالفعل.. نجح الهلال تحت 21 عامًا في مهمة الانتقام للفريق الأول؛ وإن كان بصعوبة كبيرة أيضًا، ضد الرياض العنيد.

    وفاز الزعيم الهلالي (2-1) على الرياض، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ ليواصل التقدم في سلم ترتيب المسابقة، التي انطلقت لأول مرة في الموسم الحالي.

    وتقدّم الهلال بهدفين مقابل لا شيء؛ وذلك بواسطة كل من تركي الغميل وعبدالعزيز الجرموش، في الدقيقتين 3 و24.

    بعدها.. تمكن الرياض من تقليص الفارق في الدقيقة 45+1، عن طريق لاعبه عصام بحري؛ ولكنه لم يكفِ للخروج ولو بنقطة وحيدة، في النهاية.

  • جولة حزينة لأبناء جدة بـ"سقوط" الاتحاد والأهلي

    عاشت مدينة جدة جولة حزينة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك بسقوط عملاقيها الاتحاد والأهلي، في فخ الخسارة.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    الاتحاد سقط بشكلٍ مفاجئ للغاية أمام الخلود، الذي يُعاني في مراكز المؤخرة بجدول ترتيب دوري جوّي؛ وذلك بهدفين مقابل لا شيء، مساء يوم الثلاثاء.

    ثنائية الخلود في شباك الاتحاد؛ جاءتا عن طريق ماجد خليفة وجوستافو كروز، في الدقيقتين 36 و89.

    أما الأهلي واصل الترنح؛ بالخسارة (0-1) أمام التعاون، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

    هدف التعاون الوحيد ضد الفريق الأهلاوي؛ سجله المهاجم المتألق باسم العريني، في الدقيقة 85.

  • نتائج "طبيعية" في باقي مباريات الجولة 12 من دوري جوّي

    باقي مباريات الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ شهدت نتائج طبيعية تقريبًا، بالقياس مع وضع الأندية نفسها.

    الأخدود واجه نادي نيوم في مباراة نارية؛ ولكنه نجح في حصد الثلاث نقاط في النهاية، بالفوز بهدفين مقابل واحد.

    وتأخر الأخدود بهدف مبكر في الدقيقة 16، سجله لاعب نيوم يوسف الغليقة؛ قبل أن يرد بقوة في الشوط الثاني، بإحرازه ثنائية متتالية.

    وأحرز فيصل الحدري وموسى عباس، ثنائية الأخدود في شباك نيوم؛ وذلك في الدقيقتين 52 و83.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    ومن ناحيته.. فاز القادسية بهدف مقابل لا شيء على الخليج؛ سجله اللاعب المتألق عمار الهاجوج، والذي يلفت الأنظار بمستويات الجيدة.

    وفيما يلي.. نتائج المباريات الأخرى في الجولة 12:

    * الجلين (0-1) الرائد.

    * ضمك (3-0) العدالة.

    * الوحدة (4-0) البكيرية.

    * الحزم (2-1) الفيحاء.

    * النجمة (2-3) العروبة. 

    * الفتح (3-0) الشباب.

  • "ترتيب" دوري جوّي للنخبة بعد نهاية الجولة 12

    أسفرت الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، عن تغيّرات "مثيرة" في جدول الترتيب.

    فريق الأخدود نجح في انتزاع "صدارة" دوري جوّي، بعد فوزه المهم على نيوم؛ مستغلًا في ذلك سقوط الاتفاق في فخ التعادل أمام النصر، بهدفين لمثلهما.

    ورفع الأخدود رصيده إلى 29 نقطة، من 9 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة؛ متقدمًا بفارق نقطة على الاتفاق، الذي تراجع لـ"المركز الثاني".

    أما الهلال بقيادة مدربه محمد الشلهوب؛ فتقدّم إلى "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة 2025-2026، برصيد 25 نقطة.

    ويسبق الهلال غريمه التاريخي النصر "الرابع"، بنقطة وحيدة فقط؛ كما يتفوق على الفتح صاحب "المركز الخامس"، بنقطتين.

    وتراجع الاتحاد إلى "المركز السادس"، برصيد 23 نقطة؛ متقدمًا بنقطة وحيدة عن التعاون ونيوم، صاحبي "الترتيب السابع والثامن" تواليًا.

    أما باقي الأندية الكبيرة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ فجاءت مراكزها متفاوتة للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على النحو التالي: 

    * الأهلي "السادس عشر": 13 نقطة.

    * الرائد "العشرون": 12 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 3 نقاط.

  • "إحصائيات" مهمة بعد نهاية الجولة الثانية عشر من دوري جوّي

    الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، كانت غزيرة بالأهداف؛ حيث شهدت تسجيل 33 هدفًا في 12 مواجهة، بمعدل 2.75 هدف في اللقاء الواحد.

    ولم تنتهِ أي مباراة بالتعادل السلبي (0-0)، في الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري جوّي؛ بينما يُعتبر لقاء النجمة والعروبة، هو الأكثر تسجيلًا للأهداف "5".

    وأبرز ما ميّز الجولة الثانية عشر من دوري جوّي؛ هي قتال الأندية حتى الأنفاس الأخيرة من عمر المباريات، وهو ما اتضح في تسجيل 7 أهداف في الدقائق العشر الأخيرة.

    ونجحت سبعة أندية في الحفاظ على نظافة شباكها، خلال الجولة الثانية عشر من عمر الدوري؛ في الوقت الذي لم يقم فيه أي لاعب بالتسجيل بـ"الخطأ في مرماه"، على عكس الكثير من الجولات الماضية.

    وتواصلت في الجولة الثانية عشر، الظاهرة السيئة التي تشهدها مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وهي الكروت الصفراء والحمراء العديدة، في كل أسبوع.

    وخلال الجولة الثانية عشر فقط؛ شاهدنا 4 كروت حمراء، اثنان منهما بشكلٍ مباشر ومثلهما بـ"إنذارين".

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!


  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0