دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الهلال يرعب منافسيه .. و"هدف نصراوي مثير" يشعل غضب الأهلي في جولة سقوط المتصدرين

هُناك لقطة لفتت الأنظار في الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ كانت في كلاسيكو المملكة بين النصر والأهلي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).
وتمثلت اللقطة في هدف تعادل النصر (1-1)، والذي جاء في الدقيقة 86 من عمر الكلاسيكو؛ حيث انفجر نجوم الأهلي وقائدهم عيد المولد غضبًا، بسبب ما اعتبروه لعبة "غير رياضية" من العالمي.
وتجاهل نجوم النصر سقوط أحد لاعبي الأهلي على أرضية الميدان، وقاموا بتنفيذ "رمية تماس" بشكلٍ سريع جدًا؛ لتنتهي هذه اللعبة بهدف التعادل، الذي سجله عاصم محمد.
واعترض نجوم الأهلي من ناحيتهم على حكم المباراة، لسماحه بلعب النصر "رمية التماس" رغم سقوط أحد زملائهم؛ كما غضبوا بشدة من لاعبي العالمي، لعدم تمتعهم بـ"الروح الرياضية".
وبعيدًا عن هذه اللقطة المثيرة؛ دعونا نؤكد أن هُناك العديد من اللاعبين الذين أثبتوا أنفسهم بشدة، في مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.
أبرز هؤلاء اللاعبين؛ هو نجم الأهلي عمار اليهيبي الذي كان "شعلة نشاط" ضد النصر، وكان مصدر الخطورة الأول على دفاعات الخصم.
اليهيبي كان وراء "ركلة الجزاء" التي تحصل عليها الأهلي ضد النصر؛ وسجل منها متوسط الميدان عيد المولد، هدف التقدم (1-0) وقتها.
وبإصابته في الجزء الأخير من المباراة، واضطراره للخروج من أرضية الملعب؛ تأثر أداء الأهلي بشكلٍ كبير للغاية، وضغط النصر بشدة حتى أدرك التعادل.
أما في ديربي الرياض بين الهلال والشباب؛ فقد برز اسمين على وجه التحديد من كتيبة الأسطورة محمد الشلهوب، وهما:
* أولًا: عبدالعزيز الجرموش.
* ثانيًا: لؤي العبيدي.
الجرموش أبدع في الجناح وصناعة اللعب بسرعاته ومهارته؛ كما سجل هدفًا صاروخيًا مثلما ذكرنا سابقًا، ومنح فريقه "ركلة جزاء" أيضًا.
أما العبيدي الذي كان بديلًا في بداية الموسم؛ فبعد تألقه في الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي، ها هو يبدع في الأسبوع الثامن أيضًا بتسجيله هدف وصناعته آخر.