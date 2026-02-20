دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | انتهى وقت الرفاهية.. الصراع يشتعل بين الهلال والنصر في الجولة 16

على مدار 3 أيام، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
على رأس هذه المباريات، القمة التي ستجمع الهلال "الثالث" مع الاتفاق "المتصدر"؛ حيث سيكون بإمكان كتيبة المدير الفني محمد الشلهوب خطف المركز الأول، حال الفوز وتعثر النصر "الوصيف".
وأساسًا.. النصر سيخوض مباراة في غاية الصعوبة أيضًا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك عندما يستضيف الفتح، صاحب المركز الخامس.
ومن ناحيته.. الأهلي الذي بدأ عملية الهروب من "مراكز الهبوط"، سيواجه فريق الخليج تحت 21 عامًا؛ على أمل مواصلة الانتفاضة المُتأخرة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة.
وفيما يلي.. مباريات الجولة السادسة عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:
- 5 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026
* الأحد "الساعة 22:00".. العدالة ضد الرائد.
* الأحد "الساعة 22:00".. الأهلي ضد الخليج.
* الأحد "الساعة 22:00".. نيوم ضد ضمك.
* الأحد "الساعة 22:00".. الأخدود ضد الجبلين.
* الأحد "الساعة 22:00".. الحزم ضد الوحدة.
- 5 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 23 فبراير 2026
* الإثنين "الساعة 22:00".. النصر ضد الفتح.
* الإثنين "الساعة 22:00".. الخلود ضد القادسية.
* الإثنين "الساعة 22:00".. العروبة ضد البكيرية.
* الإثنين "الساعة 22:00".. الاتحاد ضد التعاون.
* الإثنين "الساعة 22:00".. الفيحاء ضد النجمة.
- مباراتان يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026
* الثلاثاء "الساعة 22:00".. الرياض ضد الشباب.
* الثلاثاء "الساعة 22:00".. الاتفاق ضد الهلال.
