Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | سقوط النصر تحت أنظار جورج جيسوس.. وهلال الشلهوب يخطف الزعامة في مباراة "المشهد المشين"

جولة شهدت الكثير من الأحداث المُثيرة في دوري جوّي للنخبة..

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت على مدار 3 أيام "من 22 إلى 24 فبراير 2026"؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة السادسة عشر؛ تمثّلت في بعض النتائج الكبيرة، بالإضافة إلى اشتداد المنافسة في مراكز المقدمة.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

stc tv JawwyGetty/Goal

  • الهلال ينتزع الصدارة.. وسط "تصرف مشين" من لاعبي الاتفاق!

    نجح فريق الهلال تحت 21 عامًا، بقيادة المدير الفني محمد الشلهوب، في انتزاع "صدارة" دوري جوّي للنخبة؛ بعد نهاية الجولة السادسة عشر.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    فريق الهلال انتزع "المركز الأول"؛ بعد فوزه على المتصدر السابق نادي الاتفاق، بخمسة أهداف مقابل اثنين.

    وأنهى الزعيم الشوط الأول، متقدمًا (3-0) على الاتفاق؛ بواسطة كل من علي المهداوي، محمد زيد وصهيب الزيد.

    وعاد الاتفاق بقوة في بداية الشوط الثاني؛ وذلك بتسجيله هدفين متتاليين، عن طريق كل من جلال السالم وعبدالله البيشي.

    إلا أن إصرار الزعيم الهلالي على انتزاع "الصدارة"؛ جعله يتمسك بالنقاط الثلاث مع تسجيل هدفين إضافيين، بواسطة عبدالله زيد وتركي الغميل.

    وشهدت هذه القمة أحداثًا مؤسفة، بعد إطلاق صافرة النهاية؛ حيث حاول بعض لاعبي الاتفاق "الاعتداء" على حكم المباراة، وذلك احتجاجًا على قراراته. 

  • النصر يفرط في "الصدارة" تحت أنظار جيسوس.. والأخدود يسقط

    ومن ناحيته.. فرط النصر في فرصة "صدارة" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي (1-1)، مع ضيفه الفتح.

    النصر تحت 21 عامًا، الذي خاض المباراة تحت أنظار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول؛ تقدّم في الدقيقة 18، بواسطة متوسط ميدانه العراقي حيدر عبدالكريم.

    لكن.. الفتح عادل النتيجة في الدقيقة 66؛ وذلك عن طريق محترفه جيفرسون راموس، والذي يبدع في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    أما فريق الأخدود تحت 21 عامًا؛ فقد اكتفى بالتعادُل السلبي (0-0) مع الجبلين، ليفرط في نقطتين مهمتين.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • جولة حزينة لجدة بـ"سقوط" الاتحاد والأهلي في دوري جوّي

    عاش عملاقا جدة الاتحاد والأهلي، أسبوعًا سيئًا للغاية؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الاتحاد سقط (0-2) أمام فريق التعاون تحت 21 عامًا؛ ليواصل التراجع في سلم الترتيب.

    وسجل التعاون ثنائيته في شباك العميد الاتحادي؛ بواسطة كل من آدم سيني وعبدالملك الحربي، في الدقيقتين 65 و83 تواليًا.

    وبخصوص الأهلي؛ فقد سقط بهدف مقابل اثنين أمام فريق الخليج تحت 21 عامًا، مساء يوم الأحد.

    وأحرز ريكاردو سيلفا هدف الأهلي الوحيد، في الدقيقة 60 من عمر المباراة؛ قبل أن يرد الخليج بثنائية متتالية، عن طريق فيصل البكر وعبدالرحمن التريكي.

    stc tv JawwyGetty/Goal

  • نتائج متفاوتة في باقي مباريات الجولة 16 من دوري جوّي

    باقي مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من النتائج المتفاوتة، بصفةٍ عامة.

    أبرز هذه النتائج على الإطلاق؛ هي سقوط فريق نيوم تحت 21 عامًا ضد نظيره ضمك (1-2)، إلى جانب تعادُل الشباب بـ"هدف لمثله" مع نادي الرياض.

    أيضًا.. واصل القادسية تقدمه الكبير في جدول الترتيب؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على فريق الخلود تحت 21 عامًا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    وفيما يلي.. نتائج المباريات الأخرى في الجولة 16: 

    * العدالة (3-0) الرائد. 

    * الحزم (2-1) الوحدة.  

    * العروبة (2-0) البكيرية.  

    * الفيحاء (1-0) النجمة.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • جدول "ترتيب" دوري جوّي للنخبة بعد نهاية الجولة 16

    أسفرت الجولة 16 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، عن تغييرات مثيرة في مراكز المقدمة.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    نادي الهلال انتزع "صدارة" دوري جوّي للنخبة - كما ذكرنا -، بعد فوزه الكبير على نظيره الاتفاق؛ حيث وصل إلى نقطته الـ35، من 10 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة وحيدة.

    ويبتعد الهلال بفارق نقطة وحيدة فقط، عن عملاق الرياض الآخر النصر؛ الذي يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد 34 نقطة.

    وتراجع الاتفاق من الصدارة إلى "المركز الثالث"، بعد خسارته من الزعيم الهلالي؛ حيث تجمد عند النقطة 34، خلف النصر بفارق الأهداف فقط.

    وفي المركز الرابع.. يتواجد نادي الأخدود، برصيد 33 نقطة من 16 مباراة؛ وبفارق نقطتين عن نظيره الفتح، صاحب "الترتيب الخامس".

    أما باقي الأندية الكبيرة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ فجاءت مراكزها متفاوتة للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على النحو التالي:

    * الأهلي "السابع عشر": 17 نقطة.

    * الرائد "الثاني والعشرين": 13 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 9 نقاط.

  • "إحصائيات" مهمة بعد نهاية الجولة 16 من دوري جوّي

    الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، كانت غزيرة بالأهداف؛ حيث شهدت تسجيل 30 هدفًا في 12 مواجهة، بمعدل 2.5 هدف في اللقاء الواحد.

    والغزارة التهديفية في الجولة 16؛ جاءت على الرغم من انتهاء مباراة بالتعادُل السلبي (0-0)، وهي تلك التي جمعت فريق الأخدود تحت 21 عامًا مع نظيره الجبلين.

    وتُعتبر مباراة الهلال مع مستضيفه الاتفاق؛ هي الأكثر تسجيلًا للأهداف في هذه الجولة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وذلك برصيد 7 أهداف - 5 للزعيم و2 لأصحاب الأرض -.

    ونجحت سبعة أندية في الحفاظ على نظافة شباكها، خلال الجولة السادسة عشر من عمر الدوري؛ في الوقت الذي لم يقم فيه أي لاعب بالتسجيل بـ"الخطأ في مرماه"، عكس الكثير من الأسابيع الماضية.

    وتواصلت في الجولة السادسة عشر، الظاهرة السيئة التي تشهدها مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وهي الكروت الصفراء والحمراء العديدة، في كل أسبوع.

    وخلال الجولة السادسة عشر؛ شاهدنا إشهار 60 كارت أصفر في 12 مباراة، مع طردين لكل من منتظر الشقاق "الفتح" وعبدالله البيشي "الاتفاق".

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

