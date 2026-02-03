Goal.com
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | في الجولة 13.. النصر يخطف مركز الهلال بـ"مساعدة اتحادية" وحسرة الأهلي تتواصل على ابنه السابق

جولة شهدت الكثير من النتائج والأحداث المثيرة في دوري جوّي للنخبة..

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت على مدار يومي 1 و2 فبراير 2026؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة الثالثة عشر؛ تمثّلت في بعض النتائج المفاجئة، إلى جانب لعبة "الكراسي المتحركة" في مراكز المقدمة.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

stc tv JawwyGetty/Goal


  • الهلال يفرط في الفوز أمام الاتحاد.. والنصر يستغل الفرصة!

    سقط عملاق الرياض الهلال في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    الهلال سيطر على كلاسيكو تحت 21 عامًا بالكامل، وأهدر عديد الفرص المحققة؛ وسط تألق من أسامة المرمش، حارس مرمى الاتحاد.

    أيضًا.. شهد الكلاسيكو إهدار الزعيم الهلالي "ركلة جزائية"؛ تحصل عليها الجناح المُتألق عبدالعزيز جرموش، ونفذها بنفسه دون ترجمتها إلى هدف.

    ومن ناحيته.. استفاد النصر من تعثر الهلال؛ ونجح في انتزاع "المركز الثالث" منه في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بعد الفوز (5-2) ضد القادسية.

    النصر قدّم المباراة الأفضل له تقريبًا، في مسابقة دوري جوّي؛ حيث سجل خماسيته في شباك بنو قادس، بواسطة كل من "عبدالإله هزازي، سعد حقوي، عاصم محمد، عبدالملك الجابر وفارس بن سالم".

    أما القادسية سجل هدفيه في شباك النصر؛ عن طريق نجمه الرائع عمار الهاجوج، بالإضافة إلى أليخاندرو.

    والمثير في الأمر أن الفريقين أكملا المباراة بـ10 لاعبين، منذ الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول؛ وذلك بعد طرد عواد أمان من النصر، ولاعب القادسية محمد النقيدان.

  • سقوط المتصدر والوصيف.. وابن الأهلي يواصل الإبداع في دوري جوّي للنخبة

    عدم قبول هدية الآخر.. هكذا كان شعار "المتصدر" و"وصيفه"، في الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الاتفاق "وصيف" دوري جوّي؛ سقط في فخ الخسارة (0-1) أمام نادي التعاون، بهدف سجله يافاي كاندي في الدقيقة 80.

    وبدلًا من أن يوسع الأخدود "المتصدر"، فارق النقاط مع الاتفاق؛ سقط هو الآخر في فخ الهزيمة (1-3)، في مباراته ضد الوحدة.

    هذه المباراة شهدت تألُق كبير من مراد خضري، ابن النادي الأهلي السابق ومهاجم الوحدة الحالي؛ والذي سجل 3 أهداف "هاتريك"، للقاء الثاني تواليًا.

    خضري الذي يحق للأهلي أن يتحسر عليه الآن، كان قد سجل ثلاثية في الفوز (4-0) على البكيرية، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ قبل أن يحرز "هاتريك" آخر ضد الأخدود، في الأسبوع الثالث عشر.

    ولعب الوحدة هذه المباراة بـ9 لاعبين؛ حيث تحصل أديب هوساوي على كارت أحمر في الدقيقة 67، كما طُرِد سيف العمري قبل النهاية بـ4 دقائق.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • الشباب ينتفض على أنقاض الأهلي.. وروي سانتوس يخسر التحدي

    واصل فريق الأهلي تحت 21 عامًا "الترنح"؛ وذلك رغم تحدي المدير الفني البرتغالي روي سانتوس للجميع، بتنفيذ أفكاره.

    الأهلي سقط في فخ الخسارة (1-2) أمام الشباب؛ الذي يُعاني هو الآخر في مسابقة دوري جوّي للنخبة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الشباب حقق انتصارًا وحيدًا في 12 جولة؛ قبل أن يفوز للمرة الثانية فقط، وذلك في مباراته ضد الأهلي.

    وسجل عماد قيسي وحمد الخريف، ثنائية الفريق الشبابي في الشباك الأهلاوية؛ بينما أحرز عبدالله الدوسري، هدف الراقي الوحيد.

    ومهد طرد وائل الجهني، متوسط ميدان فريق الأهلي تحت 21 عامًا، في الدقيقة 45+4 من عمر المباراة، فوز نادي الشباب وحصوله على ثلاث نقاط غالية.

  • مفاجآت في باقي مباريات الجولة 13 من دوري جوّي للنخبة

    باقي مباريات الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت بعض النتائج المفاجئة.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    أبرز هذه النتائج؛ هي فوز النجمة (3-2) على نادي نيوم، بالإضافة لتعادل الخلود مع الفتح بهدف لمثله.

    وواصل البكيرية تحسنه في الجولات الأخيرة، وذلك بتحقيقه الفوز الثاني في آخر 3 أسابيع؛ وهما أساسًا الانتصارين الوحيدين له، في مسابقة دوري جوّي للنخبة حتى الآن.

    الانتصار الثاني للبكيرية؛ جاء على حساب فريق العدالة تحت 21 عامًا، وذلك بعدما ضربه بأربعة أهداف مقابل اثنين.

    فيما يلي.. نتائج المباريات الأخرى في الجولة 13:

    * الرائد (0-1) العروبة.

    * الجبلين (1-3) الحزم.

    * الخليج (0-2) الرياض.

    * ضمك (0-0) الفيحاء.

  • "ترتيب" دوري جوّي للنخبة بعد نهاية الجولة 13

    أسفرت الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، عن تغيّرات "مثيرة" في جدول الترتيب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وكما ذكرنا.. الأخدود والاتفاق رفضا هدايا بعضهما البعض في الجولة 13؛ ليحافظا على "صدارة" و"وصافة" دوري جوّي للنخبة، برصيد 29 و28 نقطة تواليًا.

    وفي المقابل.. انتزع النصر "المركز الثالث" من الهلال، الذي تراجع إلى "الترتيب الرابع"؛ وذلك بعد فوز العالمي الكبير على القادسية، وتعادل الزعيم مع نادي الاتحاد.

    ويمتلك النصر 27 نقطة في رصيده حاليًا؛ على بُعد نقطة وحيدة من الهلال، ونقطتين من التعاون الذي ارتقى إلى "المركز الخامس".

    وليس ببعيد أبدًا؛ يتواجد كل من الفتح والاتحاد في "المركزين السادس والسابع"، برصيد 24 نقطة من 13 مباراة في دوري جوّي.

    أما باقي الأندية الكبيرة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ فجاءت مراكزها متفاوتة للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على النحو التالي: 

    * الأهلي "الثامن عشر": 13 نقطة.

    * الرائد "العشرون": 12 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 7 نقاط.

  • "إحصائيات" مهمة بعد نهاية الجولة 13 من دوري جوّي

    الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، كانت غزيرة بالأهداف؛ حيث شهدت تسجيل 35 هدفًا في 12 مواجهة، بمعدل 2.9 هدف في اللقاء الواحد.

    والغزارة التهديفية في الجولة 13؛ جاءت على الرغم من انتهاء مباراتين بالتعادل السلبي (0-0)، وهما الهلال ضد الاتحاد وضمك أمام الفيحاء.

    وتعتبر قمة النصر والقادسية؛ هي الأكثر تسجيلًا للأهداف في هذه الجولة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وذلك برصيد 7 أهداف - 5 للعالمي و2 لفارس الشرقية -.

    وأبرز ما ميّز الجولة الثانية عشر من دوري جوّي؛ قتال الأندية حتى الأنفاس الأخيرة من عمر المباريات، وهو ما اتضح في تسجيل 6 أهداف في الدقائق العشر الأخيرة والوقت بدل الضائع.

    ونجحت سبعة أندية في الحفاظ على نظافة شباكها، خلال الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري؛ في الوقت الذي لم يقم فيه أي لاعب بالتسجيل بـ"الخطأ في مرماه"، مثلما حدث في الأسبوع 12 أيضًا.

    وتواصلت في الجولة الثالثة عشر، الظاهرة السيئة التي تشهدها مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وهي الكروت الصفراء والحمراء العديدة، في كل أسبوع.

    وخلال الجولة الثالثة عشر؛ شاهدنا 9 كروت حمراء - في زيادة ملحوظة جدًا عن آخر الأسابيع -، حيث "طُرِد" لاعبين اثنين من كل من نيوم والوحدة فقط.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

