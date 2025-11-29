دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | المنافسة تشتعل في الجولة الثامنة! .. حلم الصدارة يُغري النصر والاتحاد وفرصة ذهبية للهلال "المُترنح"

على مدار يومين سنشهد 12 مباراة، تعد بالكثير من المتعة والإثارة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

أبرز هذه المباريات؛ كلاسيكو الكرة السعودية بين النصر والأهلي، وديربي العاصمة الذي يجمع الهلال بنادي الشباب.

أسماء الأندية الأربعة - سالفة الذكر -، تكفي لكي نعلم أن هاتين المباراتين ستشهدان الكثير من المتعة الكروية؛ بغض النظر عن الفوارق النقطية بين الفرق، في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل النصر "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري جوّي، حيث يُنافس بقوة على اللقب في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بينما يترنح الأهلي بشدة، بتواجده في "المركز السادس عشر".

ويحلم فريق النصر تحت 21 عامًا، باعتلاء "صدارة" الدوري - من بوابة كلاسيكو السعودية -؛ وذلك بالفوز على الأهلي، وتعثر الأندية المُنافسة.

كذلك.. الهلال "السابع" صاحب المستويات المتذبذبة في دوري جوّي، سيكون أمام فرصة ذهبية لتصحيح المسار؛ عندما يواجه نادي الشباب - الذي يُعاني كثيرًا في الموسم الحالي -، باحتلاله "المركز الثاني والعشرين" في جدول الترتيب.

وبعيدًا عن هاتين المباراتين، سنكون على موعد مع لقاءاتٍ أخرى لا تقل متعة وإثارة؛ في مقدمتها مواجهة الاتفاق "المتصدر" مع الفتح، والاتحاد "الوصيف" ضد القادسية.

وفيما يلي.. مباريات الجولة الثامنة من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

- 6 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025

* الأحد "الساعة 15:25".. الحزم ضد العدالة.

* الأحد "الساعة 17:00".. نيوم ضد الجبلين.

* الأحد "الساعة 17:25".. الاتفاق ضد الفتح.

* الأحد "الساعة 17:50".. النجمة ضد البكيرية.

* الأحد "الساعة 18:10".. ضمك ضد الرائد.

* الأحد "الساعة 20:00".. النصر ضد الأهلي.

- 6 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025

* الإثنين "الساعة 17:45".. الفيحاء ضد الوحدة.

* الإثنين "الساعة 17:50".. التعاون ضد الخليج.

* الإثنين "الساعة 17:55".. الخلود ضد الرياض.

* الإثنين "الساعة 18:05".. الأخدود ضد العروبة.

* الإثنين "الساعة 18:20".. الاتحاد ضد القادسية.

* الإثنين "الساعة 20:15".. الهلال ضد الشباب.

