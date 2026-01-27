دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | تدعيم مهم.. الأهلي يحسم صفقة "دينامو الطائي"

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي صفقة رسمية، لتدعيم صفوف فريق تحت 21 عامًا، الناشط في دوري جوّي للنخبة؛ الذي تنقل منافساته بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وفقد فريق الأهلي تحت 21 عامًا، اسمًا مهمًا في الأيام القليلة الماضية؛ وهو الموهبة عمار اليهيبي، المنتقل إلى صفوف نادي القادسية.

Getty/Goal