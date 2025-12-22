Karim Benzema Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | في الجولة 11 .. الاتحاد ينهار أمام النصر بحضور كريم بنزيما و"ريمونتادا الهلال" لا تكفي لقهر الأهلي

جولة شهدت الكثير من النتائج والأحداث المثيرة في دوري جوّي للنخبة..

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv JawwyGetty/Goal

وحملت الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، التي لُعِبت على مدار يومين - مع لقاء مؤجل -؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة.

هذه الأحداث الكروية؛ تمثّلت في تعثر عملاق جدة الاتحاد بـ"نتيجة كبيرة" ضد النصر، إلى جانب التعادل المثير بين الأهلي والهلال.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • بحضور كريم بنزيما.. سقوط كبير للاتحاد ضد النصر

    عاش نادي الاتحاد ليلة عصيبة على ملعبه، خلال كلاسيكو المملكة ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    ليلة الاتحاد العصيبة؛ جاءت تحت أنظار النجم الفرنسي كريم بنزيما وعدد من نجوم العميد الكبار، الذين حرصوا على دعم فريق تحت 21 عامًا من أرضية الملعب.

    وبدأ العميد الاتحادي المباراة بشكلٍ رائع وتقدم بهدف، عن طريق هدافه عمار الغامدي في الدقيقة 21؛ قبل أن يعود حمزة بن سالم بالتعادل للنصر، في الدقيقة 29.

    إلا أن الانهيار الكامل للاتحاد في الكلاسيكو؛ جاء بعدما تحصل لاعبه عبدالرحمن العبيد على الطرد، في الدقيقة 55.

    بعد هذا الطرد وفي غضون 10 دقائق من "55 إلى 65"؛ سجل الفريق النصراوي 3 أهداف متتالية، بواسطة عاصم محمد "ثنائية" وبسام هزازي.

    وبالتالي.. نجح النصر في حسم الكلاسيكو لمصلحته، والحصول على 3 نقاط غالية للغاية؛ أعادته إلى الطريق الصحيح، بعد ثلاثة تعثرات متتالية.

    • إعلان

  • كلاسيكو المتعة.. تعادل مثير بين الهلال ومستضيفه الأهلي

    وفي كلاسيكو المملكة الآخر؛ شاهدنا متعة كروية حقيقية بين الهلال ومستضيفه الأهلي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وتقدّم الأهلي بهدفين مقابل لا شيء في الكلاسيكو؛ وذلك بواسطة كل من موسى آدم وإبراهيم عزام، في الدقيقتين 18 و21 على التوالي.

    لكن.. الهلال عاد بقوة كبيرة، وسجل 3 أهداف متتالية؛ بقيادة نجمه الذي يبدع من مباراة إلى أخرى في دوري جوّي، وهو عبدالعزيز الجرموش.

    الجرموش سجل الهدفين "الثاني والثالث" للهلال في الدقيقتين 48 و59؛ بينما كان المدافع مشعل الداوود قد تكفل بإحراز الأول، في الدقيقة 33.

    ورغم هذه "الريمونتادا".. خطف الأهلي التعادل القاتل في الدقيقة 86؛ وذلك بهدف ذاتي سجله لاعب الزعيم ريان الغامدي، بالخطأ في مرماه. 

  • الاتفاق يحافظ على صدارته.. والأخدود يواصل الإبداع في دوري جوّي

    وعلى جانب آخر.. نجح الاتفاق في الحفاظ على "صدارته" لمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك برصيد 27 نقطة، من 9 انتصارات مقابل هزيمتين.

    حفاظ الاتفاق على "الصدارة"؛ جاء بعد الفوز على الخلود بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة.

    أما الأخدود انتزع فوزًا صعبًا (2-1) أمام الفيحاء؛ ليرتقي إلى "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري جوّي، على بُعد نقطة وحيدة فقط من الاتفاق "المتصدر".

    وواصل نيوم نتائجه الرائعة مؤخرًا؛ بالفوز الكبير على الحزم مساء يوم الأحد، بثلاثة أهداف دون مقابل.

    وفيما يلي.. باقي نتائج مباريات الجولة الحادية عشر من دوري جوّي للنخبة:

    * الرائد (0-2) الوحدة.

    * العروبة (2-2) ضمك.

    * الخليج (1-0) الفتح.

    * البكيرية (1-0) الجبلين.

    * العدالة (1-1) النجمة.

    * الرياض (2-1) التعاون.

    وتتبقى مباراة واحدة في الجولة 11 من مسابقة دوري جوّي للنخبة، ستُلعب يوم 22 يناير 2025؛ وهي تلك التي تجمع بين الشباب وضيفه القادسية.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • ترتيب دوري جوّي للنخبة بعد نهاية الجولة الحادية عشر

    أسفرت الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ عن تغيّرات في بعض مراكز المقدمة.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وكما ذكرنا.. حافظ الاتفاق على "صدارته" لجدول ترتيب دوري جوّي، برصيد 27 نقطة من 11 مباراة؛ بينما تقدّم الأخدود إلى "الوصافة"، بفارق نقطة وحيدة فقط.

    وارتقى النصر إلى "المركز الثالث" في جدول الترتيب، برصيد 23 نقطة؛ مستغلًا فوزه الكبير على الاتحاد، مع تعثر الهلال بالتعادل (3-3) مع الأهلي.

    ويتفوق النصر بفارق الأهداف عن الاتحاد، الذي تراجع إلى "المركز الرابع"؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الهلال "الخامس"، ونادي نيوم "السادس".

    Jawwy Elite League U21saff

    أما باقي الأندية الكبيرة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ فجاءت مراكزها متفاوتة للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على النحو التالي:

    * القادسية "الثاني عشر": 15 نقطة.

    * الأهلي "الخامس عشر": 13 نقطة.

    * الرائد "الحادي والعشرين": 9 نقاط.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 3 نقاط.

  • لقطات مثيرة.. ونجوم لفتوا الأنظار في الجولة 11 من دوري جوّي

    الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، شهدت تألق العديد من المواهب الكروية؛ ولكننا سنخص بالذكر عبدالعزيز الجرموش، وعاصم محمد.

    وأبدع الجرموش بشكلٍ كبير للغاية؛ حيث سجل هدفين في شباك الأهلي، ليقود الهلال للتعادل الإيجابي (3-3).

    أمام عاصم محمد أثبت قيمته الكبيرة، داخل صفوف فريق النصر تحت 21 عامًا؛ وذلك عندما سجل هدفين قادا العالمي للفوز (4-1) على الاتحاد، في الكلاسيكو السعودي.

    وبخصوص اللقطات التي لفتت الانتباه، في الجولة 11 من دوري جوّي للنخبة؛ فنحن سنخص بالذكر مشهدين مهمين للغاية، على النحو التالي:

    * أولًا: لقطة حارس الرائد محمد الخيبري؛ الذي تسبب في "ركلة جزاء" ضد فريقه، ومن ثم تحمله المسؤولية بإبعاد زملائه عن حكم مباراة الوحدة.

    * ثانيًا: لقطة حضور نجوم الاتحاد الكبار "كريم بنزيما، موسى ديابي، دانيلو بيريرا، صالح الشهري وأحمد الغامدي"، كلاسيكو دوري جوّي للنخبة أمام النصر.

    ونحن تحدثنا عن اللقطة الثانية في بداية التقرير؛ إلا أننا يجب أن نشير إليها مرة أخرى، لأنها دلالة كبيرة للغاية على أهمية هذه المسابقة الحديثة في الملاعب السعودية.

  • إحصائيات مهمة بعد نهاية الجولة الحادية عشر من دوري جوّي

    كانت الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، غزيرة بالأهداف - مع مباراة مؤجلة -؛ حيث شهدت تسجيل 32 هدفًا في 11 مواجهة، بمعدل 2.9 هدف في اللقاء الواحد.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    ولم تنتهِ أي مباراة بالتعادل السلبي (0-0)، في الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري جوّي؛ بينما يُعتبر كلاسيكو السعودية بين الأهلي والهلال، الأكثر تسجيلًا للأهداف (6).

    ونجحت 5 أندية في الحفاظ على نظافة شباكها خلال الجولة الحادية عشر؛ بينما قام لاعبان اثنان بالتسجيل في مرماهما بالخطأ، وهما: "ريان الغامدي (الهلال) ورياض الزهراني (الفيحاء)".

    وتواصلت في الجولة الحادية عشر، الظاهرة السيئة التي تشهدها مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وهي الكروت الصفراء والحمراء العديدة، في كل أسبوع.

    وخلال الجولة الحادية عشر فقط؛ شاهدنا 3 كروت حمراء، وهي أقل بكثير من الأسابيع الماضية، ولكنها تظل ظاهرة مستمرة، بدون توقف.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0