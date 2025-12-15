دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | النصر يواصل السقوط والاتحاد يفقد صدارته .. "هداف ذاتي غريب" يخطف الأنظار في الجولة 10

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

Getty/Goal

وحملت الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، التي لُعِبت على مدار يومين من الأحد إلى الإثنين؛ الكثير من النتائج المُتقلبة، والأحداث الكروية المثيرة.

هذه النتائج تمثّلت في تعثر عملاق الرياض النصر، للمباراة الثالثة على التوالي؛ وسط عودة نادي الاتفاق لـ"الصدارة"، بعدما استغل تعادل الاتحاد والأخدود.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..