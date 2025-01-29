مُحدث | أبرز أحداث جولة الحسم في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا

أهم ما جولة الحسم من مرحلة الدوري..

يُسدل الستار اليوم الأربعاء، على مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، الذي يتنافس به 36 فريقًا على 16 بطاقة للتأهل للدور المقبل.

18 مباراة جميعها يقام في توقيت واحد – الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة – فيما لم يضمن التأهل بمقعد مباشر في دور الـ16 إلا الثنائي ليفربول وبرشلونة فقط.

وبحسب النظام الجديد، يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرةً إلى دور الـ16، فيما يتنافس أصحاب المراكز من 8 إلى 24 على مقعد في الملحق، ليتأهل منهم ثمانية فقط للدور المقبل.

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ونستعرض في السطور التالية أبرز أحداث الجولة الختامية والحاسمة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2024-2025..