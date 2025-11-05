الانتقادات الأشد جاءت من الأسطورة الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني الأسبق لنادي آرسنال، والذي لم يتردد في توجيه نقد حاد للاعب وطريقة توظيفه في التشكيلة.

وخلال تحليله عبر شبكة "بي إن سبورتس"، قال فينجر: "المشكلة الكبرى بدأت عندما فرض فيرتس شروطه على ليفربول أثناء المفاوضات. لقد طالب باللعب في مركز صانع الألعاب (الرقم 10) ورفض اللعب على الأطراف، وهذا الطلب دمّر توازن خط الوسط الذي كان الأفضل في إنجلترا الموسم الماضي".

وأضاف فينجر موضحًا وجهة نظره: "ليفربول في الموسم الماضي كان يملك وسطًا متكاملاً يضم جرافنبرخ وماك أليستر وسوبوسلاي، لكن مع دخول فيرتس في المنظومة أُجبر سوبوسلاي على اللعب في الجناح، وهذا أفقد الفريق انسجامه المعروف. ونتيجة لذلك، لم يعد الفريق يسيطر على المباريات كما في السابق".

ورأى فينجر أن الحل الأمثل أمام المدرب الهولندي آرني سلوت هو إعادة التوازن إلى التشكيلة التي جلبت النجاح لليفربول الموسم الماضي. وقال: "لو كنت مكان سلوت، كنت سأعيد خط الوسط القديم كما هو، وأضع فيرتس في الجهة اليسرى من الهجوم، حيث يمكنه تقديم الإضافة بصناعته للفرص من الأطراف بدلًا من أن يكون عبئًا في العمق".

وأكد المدرب الفرنسي أن فيرتس يتمتع بموهبة استثنائية، لكنه لا يزال بحاجة إلى الانضباط التكتيكي والتأقلم مع الصلابة البدنية التي تميّز الدوري الإنجليزي الممتاز.