دفعة صغيرة لأرسنال؟ بيب جوارديولا يكشف أن مانشستر سيتي يترقب بقلق حالة إرلينج هالاند البدنية
تساؤلات حول لياقة هالاند
سجل هالاند أهدافًا في كل من مباراتي مانشستر سيتي السابقتين، بما في ذلك هدف حاسم في مباراة ليفربول الأسبوع الماضي، لكنه لم يعد بعد الاستراحة في الفوز الأخير على فولهام. وأكد جوارديولا لاحقًا أن القرار كان احترازيًا بعد أن أبلغ المهاجم عن شعوره بعدم الراحة خلال الشوط الأول.
وفي تصريح له قبل فوز الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، أقر مدرب مانشستر سيتي بأن الوضع لا يزال دون حل.
وقال جوارديولا للصحفيين: "إرلينج ليس في كامل لياقته".
"ليس الأمر خطيرًا، كما أخبرني الطبيب. لكنه شعر ببعض الانزعاج قبل المباراة وأثناءها، ولهذا لم يلعب في الشوط الثاني.
سنرى كيف ستتطور حالته".
التغيب عن التدريبات مدعاة للقلق
على الرغم من أن جوارديولا حاول التقليل من خطورة المشكلة، إلا أن الصور التي نشرها مانشستر سيتي يوم الجمعة عن التدريبات لم تهدئ التكهنات. لم يظهر هالاند في الصور وهو يشارك في الجلسة، في حين حضر العديد من اللاعبين الكبار.
ومن بين اللاعبين الذين شوهدوا جون ستونز ورودري، وكلاهما عادا إلى العمل، بالإضافة إلى خيارات هجومية حديثة في الفريق. وقد زاد غياب النرويجي من احتمالية أن يتخذ جوارديولا حذراً، خاصة بالنظر إلى مستوى المنافسة وجدول المباريات المقبلة.
يواجه سيتي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع المقبل في مباراة قد تكون أكثر أهمية في سباق اللقب من مباراة الكأس ضد منافس من الدرجة الثانية.
أرسنال يراقب الوضع عن كثب
أي فترة يقضيها هالاند على مقاعد البدلاء ستخضع حتماً لمراقبة دقيقة من قبل أرسنال. لا يزال المهاجم عنصراً أساسياً في سعي مانشستر سيتي للفوز باللقب، وقد أثبتت أهدافه مراراً وتكراراً أنها عامل الفارق في سباقات اللقب المتقاربة خلال المواسم الأخيرة.
حافظ النرويجي بالفعل على معدل تهديفي قوي هذا الموسم ويواصل تصدره سباق الحذاء الذهبي. قد لا تؤثر غيابه القصير على موسم مانشستر سيتي، لكنها قد يكون لها تأثير كبير على السباق مع آرسنال.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تم إراحة هالاند في المباراة التي فاز فيها الفريق على سالفورد، ولحسن الحظ كان مانشستر سيتي لا يزال يمتلك خيارات هجومية مهمة وتمكن من إجراء تبديلات.
