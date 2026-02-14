دفعة صغيرة لأرسنال؟ بيب جوارديولا يكشف أن مانشستر سيتي يترقب بقلق حالة إرلينج هالاند البدنية

سجل هالاند أهدافًا في كل من مباراتي مانشستر سيتي السابقتين، بما في ذلك هدف حاسم في مباراة ليفربول الأسبوع الماضي، لكنه لم يعد بعد الاستراحة في الفوز الأخير على فولهام. وأكد جوارديولا لاحقًا أن القرار كان احترازيًا بعد أن أبلغ المهاجم عن شعوره بعدم الراحة خلال الشوط الأول.

وفي تصريح له قبل فوز الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، أقر مدرب مانشستر سيتي بأن الوضع لا يزال دون حل.

وقال جوارديولا للصحفيين: "إرلينج ليس في كامل لياقته".

"ليس الأمر خطيرًا، كما أخبرني الطبيب. لكنه شعر ببعض الانزعاج قبل المباراة وأثناءها، ولهذا لم يلعب في الشوط الثاني.

سنرى كيف ستتطور حالته".