دفعا الثمن غاليًا: الكاف يعاقب ثنائي مصر بعد "إشارات الرشوة" لحكم السنغال!

كان خروج منتخب مصر، من نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، إيذانًا بانفجار بركان، تمثل في غضب المدير الفني حسام حسن، وتصرفات بعض اللاعبين عقب نهاية مباراة السنغال.

المنتخب المصري كان قريبًا من بلوغ حلم النجمة الثامنة، الذي طال انتظاره منذ نسخة 2010، إلا أن مواجهة السنغال، دفعت الفراعنة لمسلك آخر، نحو المنافسة على الميدالية البرونزية.

وتلقى محمد صلاح ورفاقه، خسارة أمام السنغال، في نصف نهائي "كان 2025"، بهدف نظيف حمل توقيع ساديو ماني، جناح النصر، بتسديدة أرضية مباغتة على يمين الحارس محمد الشناوي، الذي اكتفى بمتابعة الكرة وهي تعانق الشباك.

وتأهل منتخب السنغال، بطل نسخة 2021، إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، ليضرب موعدًا مع المغرب، صاحب الضيافة، والذي تأهل بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح في نصف النهائي، فيما يدور صراع البرونزية بين الفراعنة والنسور الجارحة.