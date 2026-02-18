كل شيء يمكنه المرور نحو مرمى يوفنتوس .. معدل مرعب يؤكد معاناة سباليتي والموسم على وشك الانهيار!

كان يا ما كان يوفنتوس الذي كان يستقبل أهدافًا قليلة جدًا. يوفنتوس الـBBC، وبوفون وغيرهم. ذكرى بعيدة، تمامًا كما أن هيمنة ذلك الفريق باتت ذكرى أبعد، لفريق كان يحصد ألقاب الدوري تباعًا، ووصل أيضًا إلى نهائيين في دوري أبطال أوروبا.

اليوم، الواقع يتحدث عن فريق "عادي". وليس منذ اليوم فقط. عادي وبمردود دفاعي أصبح فجأة سيئًا للغاية: تقول ذلك الأرقام، والأمر لا يقتصر فقط على الانهيار المدوي في إسطنبول.

يوفنتوس، ولأسباب متعددة، لم يعد قادرًا على كبح مبادرات الخصوم. سواء في الدوري أو في دوري أبطال أوروبا، ناهيك عن كأس إيطاليا، أول بطولة تم التخلي عنها بالفعل.

وهذا أمر لا يمكن إلا أن يثير القلق مع اقتراب المرحلة الحاسمة من الموسم.