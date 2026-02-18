Goal.com
كل شيء يمكنه المرور نحو مرمى يوفنتوس .. معدل مرعب يؤكد معاناة سباليتي والموسم على وشك الانهيار!

خرج فريق سباليتي من كأس إيطاليا، وهو على بُعد خطوة من توديع دوري أبطال أوروبا، وفي الدوري تعثّر أيضاً بسبب كثرة الأهداف التي استقبلها. والآن عاد إنذار بريمر ليدقّ من جديد.

كان يا ما كان يوفنتوس الذي كان يستقبل أهدافًا قليلة جدًا. يوفنتوس الـBBC، وبوفون وغيرهم. ذكرى بعيدة، تمامًا كما أن هيمنة ذلك الفريق باتت ذكرى أبعد، لفريق كان يحصد ألقاب الدوري تباعًا، ووصل أيضًا إلى نهائيين في دوري أبطال أوروبا.

اليوم، الواقع يتحدث عن فريق "عادي". وليس منذ اليوم فقط. عادي وبمردود دفاعي أصبح فجأة سيئًا للغاية: تقول ذلك الأرقام، والأمر لا يقتصر فقط على الانهيار المدوي في إسطنبول.

يوفنتوس، ولأسباب متعددة، لم يعد قادرًا على كبح مبادرات الخصوم. سواء في الدوري أو في دوري أبطال أوروبا، ناهيك عن كأس إيطاليا، أول بطولة تم التخلي عنها بالفعل.

 وهذا أمر لا يمكن إلا أن يثير القلق مع اقتراب المرحلة الحاسمة من الموسم.

  • أرقام تقشعر لها الأبدان

    الرقم صادم: في المباريات الأربع الأخيرة، مع أخذ جميع المسابقات التي خاضها بعين الاعتبار، استقبل فريق لوتشيانو سباليتي ما مجموعه 13 هدفًا.

    والمتوسط بدوره صادم: أكثر من ثلاثة أهداف في المتوسط في شباكه في المباراة الواحدة. مردود متدنٍ للغاية، لفريق لا يمكنه المنافسة على لقب الدوري (وكان ذلك معروفًا)، والذي بات الآن مهددًا بجدية بالخروج مبكرًا أيضًا من دوري أبطال أوروبا، دون أن يكون قد بلغ حتى دور الـ16.

    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

  • الأخطاء الفردية

    إذا كان صحيحًا أن الدفاع خطٌّ، وأن المرحلة الدفاعية تشمل أكثر من ذلك بكثير، فمن الواضح أيضًا أن كثرة الأخطاء الفردية قد جعلت الأداء الدفاعي ليوفنتوس ينهار بشكل صارخ وحاد.

    في إسطنبول، على سبيل المثال، رأينا كل شيء. بدءًا من هفوات كابال، الذي كان بطلًا بشكل سلبي ليس فقط في لقطة الطرد. 

    وماذا عن خطأ كيلي في هدف الـ4-2؟ ولم يكن دي جريجوريو جيدًا أيضًا، إذ كان قد أخطأ بالفعل أمام إنتر وقبل ذلك أمام لاتسيو.

    كانت مباراة البيانكوتشيليستي قد افتُتحت بكرة خسرها لوكاتيلي في وسط الملعب واستعادها مالديني. وانضم للجميع بريمر: حيث كانت  له اليد الممدودة داخل المنطقة التي سمحت للأتالانتي سكاماكّا بالتسجيل من علامة الجزاء، وهو الهدف الذي تم تسجيله في بداية سلسلة الـ13 هدفًا.

  • سباليتي يتحمل المسؤولية

    حاول سباليتي نفسه تحليل مسألة المعاناة في المرحلة الدفاعية بعد المباراة، متحدثًا إلى سكاي مع أليساندرو ديل بييرو. «هل تعتقد أن السماح بهذا القدر أصبح مشكلة بالنسبة لكم؟»، سأله البطل السابق. وردّ المدرب البيانكونيرو على النحو التالي:

    "يمكن تخفيف صعوبة المرحلة الدفاعية إذا لعبنا كرة القدم، أما بهذه الطريقة فلا: لا نملك لاعبين يتمتعون بالصلابة بحيث لا يمرّ شيء. إذا هبطنا عن المستوى فنحن معرّضون لاستقبال هدف".

    وهكذا تحدّث سباليتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:

    "13 هدفًا في 4 مباريات؟ في كلّها كان لنا نصيب من المسؤولية. بالنسبة لي الحل هو إدارة المباراة عبر الاستحواذ واللعب. هذا المساء لم نكن جيدين في إدارتها وإظهار هذه الجودة. اليوم تراجعنا خطوات إلى الوراء من ناحية الشخصية والقوة الذهنية. الآن يجب أن نغيّر الإيقاع".

  • Bremer JuventusGetty Images

    والآن انتبهوا لبريمر

    إذا كان صحيحًا أن الأسوأ لا نهاية له أبدًا، وأنه حين تكون المرحلة سلبية فهي سلبية فعلًا، فإن ما زاد مسار يوفنتوس تعقيدًا أكثر هو أيضًا إصابة جليسون بريمر.

    المدافع السابق لتورينو طلب التبديل بالفعل في الشوط الأول بسبب مشكلة عضلية في الفخذ الأيمن، ليحل محله جاتي. مأزق لا يمكن إلا أن يقلق يوفنتوس وسباليتي نفسه.

    "سيتعيّن تقييم بريمر جيدًا، لأنه قد يكون لديه بعض المشاكل"، اعترف أيضًا المدرب السابق للمنتخب الإيطالي لقناة سكاي، بعد المباراة أمام جلطة سراي.

    هل سيكون البرازيلي حاضرًا في مباراة الإياب المقررة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل؟ لا أحد يعرف بعد. ستجيب الفحوصات، التي تكون ضرورية دائمًا في مثل هذه الحالات. لكن في الوقت نفسه، وبالنظر أيضًا إلى سوابق اللاعب الأخيرة، فقد بدأت بالفعل محاولات اتقاء النحس.

  • يوفنتوس يحتاج إلى معجزة

    المشكلة الكبيرة لدى يوفنتوس الآن هي أنه من أجل تجاوز الدور وبلوغ ثمن النهائي سيحتاج إلى معجزة. ليس فقط من ناحية النتيجة بحد ذاتها: بل أيضًا من ناحية الصلابة الدفاعية، التي أصبحت فجأة رخوة مثل الجبن السويسري.

    الخط الخلفي المثقوب لدى سباليتي يجب أن يتحول إلى جدار في أهم ليلة من الموسم. بوجود بريمر أو من دونه. ومع محاولة الحد إلى أقصى درجة ليس فقط من أخطاء الفريق، بل أيضًا وخصوصًا الأخطاء الفردية، التي غالبًا إن لم تكن دائمًا ما تكون حاسمة في كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين.

    مع نتيجة 3-0 سنذهب إلى الأشواط الإضافية، على سبيل المثال. سهل قول ذلك، شديد التعقيد فعله. ثم إن ذلك الصفر، بالنظر إلى الطريقة التي يحضر بها يوفنتوس إلى الموعد، يبدو اليوم أقرب إلى سراب منه إلى إمكانية حقيقية.

