"دعوا الخبر ينتشر في جميع أنحاء العالم" .. بيكيه ينتقم لألونسو ويُهين أربيلوا مسجلًا "الثالث" بوداع ريال مدريد لكأس الملك!

وصل ألفارو أربيلوا كمدرب لريال مدريد، وسط توقعات بأن يسير بالفريق نحو بر الأمان بعد رحيل تشابي ألونسو، لتأتي الصدمة أسرع من المتوقع بالسقوط والخروج من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

ريال سقط أمام ألباسيتي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسبانية، في مباراة حاول أربيلوا تقلد فيها دور البطولة، والاعتماد على بعض العناصر الشابة واستبعاد تيبو كورتوا وجود بيلينجهام في ظل افتقاد الفريق لكيليان مبابي.

النتيجة كانت الخسارة 3/2 أمام المنافس المتواضع اسمًا العنيد فعلًا على أرض الملعب، حيث جاءت ثلاثيته عن طريق خافي فيار وخيفتي بنتانكور "هدفين"، بينما سجل لريال كل من فرانكو ماتانتونو وجونزالو جارسيا.

ربما تأتي هذه الخسارة لتشفي غليل ألونسو نوعًا ما بعد خروجه المبكر، ولكن عندما يأتي اسم أربيلوا فهناك شخص آخر كان على رأس الشامتين، وهو جيرارد بيكيه أسطورة برشلونة.