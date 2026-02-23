Getty Images
"دعه يدفع الثمن" - مدرب فلامنغو يوضح تصريحاته بشأن فينيسيوس جونيور ويدين العنصرية
توقف مباراة ريال مدريد بعد مزاعم عنصرية
توقفت مباراة ريال مدريد مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لمدة 10 دقائق بعد مزاعم بالعنصرية. تم تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية التابع للفيفا وتوقف المباراة مؤقتًا بعد مشادة بين فينيسيوس جونيور وبريستياني. أصدر البرازيلي بيانًا بعد المباراة، اتهم فيه نجم بنفيكا باستخدام لغة عنصرية ووصفه بالجبان. قال زميله في ريال مدريد كيليان مبابي إنه سمع الإساءة العنصرية من بريستياني وطالب بفرض حظر مدى الحياة عليه من دوري أبطال أوروبا.
مدرب فلامنغو يوضح تصريحاته
تحدث لويس عن الحادثة بعد المباراة وسعى الآن إلى توضيح كلماته، قائلاً إن تعليقاته الأولية "أسيء تفسيرها".
وقال للصحفيين: "أود توضيح كلماتي، التي أسيء فهمها على نطاق واسع في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقدته. لم تكن نيتي في أي وقت من الأوقات التقليل من شأن الفعل العنصري [المزعوم]، ولا إهانة الضحية في هذه القضية، بل على العكس تمامًا. دعوني أكرر: فلامنغو وأنا نقف إلى جانب فيني.
أنا أرفض العنصرية، وأدين الفعل العنصري، فالعنصرية جريمة. كما قلت من قبل، إذا كان اللاعب [بريستياني] قد فعل ذلك، فليس من شأني أن أحكم عليه، ولكن إذا كان قد فعل ذلك، فليدفع الثمن، وليدفعه غالياً.
"من السهل عليّ أن آتي إلى هنا وأتحدث، ومن السهل صنع قمصان مكتوب عليها "لا للعنصرية"، ومن السهل ارتداء سوار مناهض للعنصرية. الصعب هو المعاقبة. إذا كان [بريستياني] قد فعل ذلك، فليدفع الثمن. فلامنغو يدعم جميع قضايا فيني، دائماً. لديّ محبة وإعجاب كبيران له، وأنا معه".
بريستياني ممنوع من العودة إلى مدريد
من المقرر أن يلتقي ريال مدريد وبنفيكا مرة أخرى يوم الأربعاء في مباراة الإياب في العاصمة الإسبانية. ومع ذلك، لن يشارك بريستياني مع الفريق الزائر بعد أن تم إيقافه مؤقتًا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).
وجاء في بيان رسمي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "بعد تعيين مفتش الأخلاقيات والانضباط التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (EDI) للتحقيق في مزاعم السلوك التمييزي خلال مباراة التصفيات الفاصلة في دوري أبطال أوروبا 2025/2026 بين بنفيكا وريال مدريد CF في 17 فبراير 2026، وبناءً على طلب EDI مع تقرير مؤقت، قررت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (CEDB) اليوم تعليق مشاركة السيد جيانلوكا بريستياني مؤقتًا في المباراة التالية (1) من مسابقة الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي كان من المفترض أن يشارك فيها بسبب انتهاكه الظاهري للمادة 11 من اللائحة الانضباطية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (CEP) الأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (CEDB) اليوم تعليق السيد جيانلوكا بريستياني مؤقتًا عن المباراة التالية (1) في مسابقة الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) التي كان سيكون مؤهلاً للمشاركة فيها، وذلك لانتهاكه ظاهريًا المادة 14 من لائحة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) المتعلقة بالسلوك التمييزي.
"هذا دون المساس بأي قرار قد تتخذه هيئات الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لاحقًا بعد انتهاء التحقيق الجاري وتقديمه إلى هيئات الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). سيتم توفير مزيد من المعلومات حول هذه المسألة في الوقت المناسب."
وقد أعلن نادي بنفيكا أنه سيستأنف القرار، ولكن في الوضع الحالي، لن يتمكن الجناح من المشاركة في المباراة.
التحقيق يقترب من نهايته
لم تنتهي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بعد من التحقيق في هذه الادعاءات، لكن بريستياني قد يواجه حظراً طويلاً لمدة 10 مباريات إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة الغارديان. وقد تم المطالبة بفرض عقوبات أشد، حيث صرح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) في بيان له: "يتوقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) أن تراقب الفيفا هذه القضية وأن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) جميع التدابير اللازمة لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الإساءة العنصرية. كما أرسل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم طلبًا رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لإجراء تحقيق شامل في الأفعال التي ارتكبت ضد فينيسيوس جونيور، مع الأخذ في الاعتبار شهادة الضحية والحاضرين، من أجل تحديد ومعاقبة المتورطين في الحادث بطريقة نموذجية".
