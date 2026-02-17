Goal.com
علي سمير

تكذيب رواية "صدارة النصر" .. الكشف عن سياسة صندوق الاستثمار السعودي في دعم الأندية وسر تفوق الهلال

معلومات غير صحيحة انتشرت في الساعات الأخيرة

وسط الجدل الدائر حول حصول الأندية السعودية على درجة متساوية من الدعم عن طريق صندوق الاستثمار، تخرج الحقيقة من خلال مصدر مطلع على البيانات الرسمية.

الوضع تفاقم في دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بسبب الصفقات التي قام بها الهلال، مقارنة بباقي الفرق المشاركة في المسابقة، وكان على رأسها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وهو ما نتج عنه غضب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وإضرابه عن المشاركة في مباريات النصر، قبل أن تهدأ الأمور قليلًا في الفترة الماضية، وسط أنباء حول بعض التغييرات الإدارية داخل العالمي.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال هو الأعلى

    وفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن الإيرادات الناتجة من رعايات شركات صندوق الاستثمار السعودي "PIF" يتم توزيعها بالتساوي بين الأندية التي تقع تحت مظلته.

    وأشارت إلى أن أي فروق في الميزانية، تعتمد على قدرات الأندية التفاوضية في إبرام عقود الرعاية مع شركات القطاع الخاص، مما يتسبب في تفاوت النسب بين الأطراف المعنية.

    وذكر المصدر الخاص بالصحيفة، أن الهلال هو الأعلى في هذا الأمر من بين الأندية الأربعة المملوكة للصندوق، ويأتي من بعده النصر في المركز الثاني.

  • نفي لمعلومات "جلوبال داتا"

    وفي سياق متصل، قالت الصحيفة إن البيانات التي تم نشرها من شركة "جلوبال داتا" المتخصصة في التحليلت الاقتصادية وغيرها، لم تكن صحيحة على الإطلاق.

    وكانت الشركة قد أكدت أن النصر يأتي في المركز الأول بقائمة الأندية السعودية الأعلى دخلًا من عقود الرعاية هذا الموسم، بـ537.2 مليون ريال، يليه كل من الاتحاد ثم الهلال.

    ولكن يبدو أن هذه المعلومات كانت مغلوطة وفقًا لـ"الاقتصادية"، حيث أكدت الأخيرة أن الهلال هو من يتصدر القائمة متفوقًا على الجميع.

  • Al Hilal v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    قيمة صفقات ميركاتو الهلال

    تطرق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال، للحديث عن قيمة صفقات نادي الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي.

    وتعاقد الهلال مع أكثر من صفقة محلية وأجنبية، في ميركاتو شتوي ناري؛ وهم: "الحارس ريان الدوسري، المدافع بابلو ماري، لاعب الارتكاز مراد هوساوي، متوسط الميدان سايمون بوابري، الجناح سلطان مندش، ثنائي الهجوم كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي".

    وأعلن الزلال أن قيمة صفقات الهلال الشتوية جميعًا، وصلت إلى 66 مليون يورو؛ وهي أقل بكثير من ما قام به الغريم التاريخي النصر، في يناير 2025.

    ولفت الزلال إلى أن النصر، تعاقد مع لاعب واحد فقط في يناير من العام الماضي، مقابل 77 مليون يورو؛ وهو المهاجم الكولومبي جون دوران.

  • استحواذ مرتقب من الوليد بن طلال على الهلال

    شهد برنامج أكشن مع وليد الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج نقاشًا مستفيضًا حول ملف الدعم المالي الذي يقدمه الأمير الوليد بن طلال لنادي الهلال.

    وتطرق البرنامج إلى الأبعاد القانونية والاستثمارية لهذا الدعم في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية نحو الخصخصة الكاملة للأندية الرياضية الكبرى.

    بدأ السجال الإعلامي بعرض تساؤل من أحد المتابعين حول طبيعة المبالغ الطائلة التي يضخها الأمير الوليد بن طلال في خزينة الزعيم.

    وأشار المتابع إلى أن هذا السلوك قد يتناقض مع المنطق الاستثماري المعتاد حيث لا يقوم المستثمر برفع قيمة الأصول التي ينوي شراءها مستقبلاً عبر زيادة المصاريف والتعاقدات قبل إتمام عملية التملك الرسمي.

    تولى الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال الرد على هذه التساؤلات موضحًا الجوانب النظامية التي تحكم علاقة الداعمين بالأندية.

     وأكد الزلال أن المادة الحادية والخمسين من نظام الشركات في المملكة تتيح قبول الهبات وتعتبرها جزءًا قانونيًا من الدعم المعتمد للأندية الرياضية والشركات التابعة لها بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة.

    وشدد الزلال على أن نادي الهلال يطبق معايير عالية جدًا من الشفافية حيث يعلن عن ميزانيته السنوية وتفاصيلها المالية في وثيقة تتجاوز مئتين وخمسين صفحة.

    وأوضح أن هذا الوضوح المالي يسمح بمناقشة كافة التفاصيل بوضوح تام بخلاف أندية أخرى قد لا تفصح عن حجم ديونها أو تفاصيل تعاقداتها المالية بذات القدر من الدقة.

    من جانبه كشف الإعلامي وليد الفراج عن تفاصيل دقيقة تتعلق بآلية الاستحواذ المرتقبة للأمير الوليد بن طلال على النادي.

    وأوضح الفراج أن سعر الاستحواذ الذي سيشتري به الأمير النادي قد تم الاتفاق عليه وتثبيته فعليًا قبل البدء في عمليات الضخ المالي الحالية.

    وبناء على ذلك فإن أي دعم مالي إضافي يقدمه الأمير حاليًا لا يؤدي لزيادة سعر الشراء المتفق عليه مسبقًا بل يساهم في بناء فريق قوي وقاعدة جماهيرية وتجارية أوسع تعود بالنفع على المستثمر نفسه عند انتقال الملكية بشكل كامل. 

