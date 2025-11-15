"إنه مقاتل حقيقي".. لاعب ريال مدريد السابق يخضع لـ"إعادة تأهيل" بعد إصابته بسكتة دماغية!

تعتقد "تياردا" أن إصرار درينثي أصبح السمة المميزة لتعافيه: "إنه يحاول بجدية لا تصدق، ويعمل بجدية لا تصدق، ويظهر تحسنًا كل يوم، ما كان يفعله في الملعب، يفعله الآن خارج الملعب أيضًا. إنه مقاتل حقيقي: لا هراء، فقط أفعال. رويستون يدهشنا في كل مرة. نحن متفائلون جدًا بشأن تعافيه بشكل جيد".

في غضون ذلك، أضافت في مقابلة مع "بي بي سي سبورت": "رويستون حاليًا في مرحلة مهمة من عملية إعادة تأهيله. إنه يعمل بتفانٍ كبير وانضباط على تعافيه، مظهرًا نفس الالتزام والدافع الذي اعتدنا عليه منه، بينما لا يزال من المبكر جدًا تقديم جدول زمني محدد، نحن سعداء بنهج رويستون تجاه تعافيه. موقفه الإيجابي وعقليته المهنية يلعبان دورًا مهمًا في التقدم العام لعملية إعادة التأهيل. سنستمر في مراقبة تطوره عن كثب ونظل واثقين من نجاح تعافيه".