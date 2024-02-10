دايش لم يفك الشفرة .. لقد عاد هالاند، اعلنوا حالة الطوارئ في الدوري الإنجليزي!

استراحة محارب تنتهي ضد إيفرتون

بعد غيابه الطويل عن مانشستر سيتي منذ أول ديسمبر وحتى الأسابيع الأخيرة من شهر يناير الماضي، كان من الطبيعي عودة إرلينج هالاند لالتهام الجميع.

النرويجي فشل في التسجيل أمام بيرنلي في الظهور الأول بالدوري الإنجليزي بعد عودته، ونفس الأمر حدث ضد بيرنتفورد، لتزداد الشكوك من حوله، ولكن الرد جاء سريعًا ضد التوفيز.

عشاق لعبة "فانتازي" شعروا بفرحة غامرة عندما شاهدوا هالاند في التشكيل الأساسي لسيتي ضد التوفيز، طمحًا في الحصول على المزيد من النقاط هذا الأسبوع، وهالاند كان عند حُسن الظن بتسجيل هدفين في الفوز 2/0 على الضيوف بالجولة 24 من البريميرليج.

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ولكن خلف هذا الانتصار والهدف الثمين كانت هناك معاناة والكثير من التفاصيل..