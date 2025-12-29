خصم لأول مرة: دانييلي دي روسي يعود إلى الأولمبيكو من أجل إسقاط روما!

يستعد دانييلي دي روسي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي جنوى، لمهمة ذات طابع خاص، حينما يحل ضيفًا على روما، مساء اليوم، في مباراة يمكنكم مشاهدتها عبر تطبيق STC.

هذه المباراة لن تكون عادية، لأسطورة الكرة الإيطالية، الذي ارتدى قميص روما، على مدار 18 عامًا، قبل أن ينتقل إلى الجانب الآخر من العالم.

من العرق الغزير فوق أرض الميدان، إلى مغادرة مليئة بالشكوك على مقاعد البدلاء، عاش دي روسي، المولود عام 1983، كلا التجربتين مع الفريق "الأصفر والأحمر"، كلاعب ومدرب.

في مباراة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي، ستكون مواجهة مليئة بالعواطف فوق العشب الأخضر في أولمبيكو؛ حيث يعود دانييلي دي روسي لمعقل الجيالوروسي للمرة الأولى، بعد إقالته من تدريب روما، منذ أكثر من عام؛ في نهاية مؤلمة لمسيرته حتى اليوم، ولكنه قد يصير في مواجهة أكثر ألمًا، اليوم، حينما يصير مضطرًا للعمل على هزيمة فريقه الذي عاش طويلًا بين جدرانه.

Getty/Goal