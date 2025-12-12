"يفضلون الإجازة عن الأموال" .. مدرب النصر السابق يكشف عيوب اللاعبين السعوديين!

تطرّق كارينيو للحديث عن وضع منتخب بلاده، موجّهًا انتقادات واضحة لأسلوب العمل الذي يتبعه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، معتبرًا أن منهجيته المتشددة قد تُحدث فجوة بينه وبين لاعبيه على المدى الطويل.

وصرح كارينيو إن بيلسا شخصية صريحة للغاية، يعمل وفق قناعاته ولا يتنازل عن مبادئه، لكن هذا الأسلوب يجعل فترات نجاحه قصيرة بسبب المتطلبات الشاقة التي يفرضها على اللاعبين.

وأوضح: "بيلسا صادق وملتزم بأفكاره، لكنه لا يسعى ليكون محبوبًا، في الحقيقة، هو يضع اللاعبين أمام خيار واحد: أن يتعلّموا كيف يحبونه رغم صعوبة التعامل معه".

وأشار المدرب الأوروجوياني إلى أن شخصية بيلسا القوية لا يمكن التشكيك فيها أو إزاحتها بسهولة، لكنه يتوقّع دائمًا أن يتكيّف اللاعبون مع فلسفته دون نقاش.

وأضاف: "هذا الجيل من المنتخب لا يضم لاعبًا يواجهه بجرأة مثلما كان يفعل كافاني أو سواريز أو جودين، هؤلاء كانوا قادرين على قول ما يفكّرون فيه ومحاولة تعديل بعض الأمور".

وتابع كارينيو حديثه مشيرًا إلى أن الأجواء كانت أكثر هدوءًا خلال فترة المدرب السابق أوسكار تاباريز، لكن وصول بيلسا غيّر كل شيء، قائلاً: "بيلسا يبدأ دائمًا بشكل قوي ومثير، لكنه مع الوقت يُرهق اللاعبين بشدة، وهذا قد يؤثر على الاستمرارية".