قدم يسرى ساحرة ومشاكل في النمو .. دافيد مورينو موهبة خارقة تكتب قصة ميسي مع برشلونة من جديد!

هو لاعب وسط أعسر، سيبلغ الرابعة عشر من عمره في 25 يناير من العام المقبل، وانضم إلى برشلونة قادمًا من ليفانتي في موسم 2023/2024، وأمضى موسمين رائعين مع أكاديمية النادي للشباب، وهناك توقعات ضخمة حوله.

ويعتبر مورينو من أبرز اللاعبين في الأكاديمية بشكل عام، وفي الموسم الماضي، أثبت نفسه كأكثر العناصر ديناميكية وتألقًا من بين جميع فرق الشباب والمراحل السنية المختلفة.

صحيفة "سبورت" قالت إنه يحب أن يطلق عليه لقب "ديفيت"، ويُعرف بين الجميع بقدمه اليسرى المذهلة، فعلى الرغم من لعبه كلاعب وسط أيمن الموسم الماضي، إلا أنه سجل 28 هدفًا، ولعب العديد من التمريرات الحاسمة، ومع ذلك، يبدو أن كل هذه الأرقام لا تعك قيمته الحقيقية.

يجيد دافيد المراوغة بشكل أفضل في مركز الجناح، ويمكنه إنهاء الهجمات كهداف بارع، وأبرز ما يميزه هو قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، وإنقاذ فريقه في اللحظات الحاسمة.

شخصية النجم الصغير أثارت إعجاب الجميع في برشلونة، حيث يظهر دعمًا واضحًا عندما يحتاجه الفريق، وهو أمر غريب وغير متوقع على موهبة صغيرة في هذا السن.