قدم يسرى ساحرة ومشاكل في النمو .. دافيد مورينو موهبة خارقة تكتب قصة ميسي مع برشلونة من جديد!

دافيد مورينو .. اسم جديد يستعد للانطلاق في برشلونة، ويحمل الكثير من التشابهات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسط توقعات حول جوهرة قادمة من أكاديمية لا ماسيا في كتالونيا.
البعض يقول عنه "صاحب القدم اليسرى الأكثر سحرًا في الأكاديمية"، ويرجع ذلك إلى قدرته على المراوغة والتحكم في الكرة والمرور من المدافعين، تمامًا مثلما كان يفعل ميسي في هذه المرحلة وحتى دخوله الفريق الأول ليصبح من أساطير النادي.
اللاعب الشاب يستعد لخوض مباراته الأولى مع فريق تحت 14 عامًا، اليوم، السبت، بعد غيابه عن المباريات الست الأولى في الدوري مع فريق المدرب أندريا مونراس.