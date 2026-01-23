داستان ساتباييف: سيرخيو أجويرو الكازاخستاني الذي أعاد كتابة التاريخ قبل رحلته في تشيلسي

مستقبل ساتباييف مضمون، فمهما كان أداؤه، سيظل ينضم إلى تشيلسي في أغسطس 2026. كان من الممكن ألا يحقق أي تقدم يذكر في الأشهر الـ 18 التي تفصل بين توقيع العقد ووصوله فعليًا إلى غرب لندن، لكنه بدلاً من ذلك، ازداد قوةً.

في اليوم الأول من موسم الدوري الكازاخستاني الممتاز 2025، سجل ساتباييف هدف التعادل لفريق كايرات الذي تعادل 1-1 خارج أرضه مع منافسه على اللقب أستانا.

وكان هذا الهدف الأول من أصل 14 هدفًا سجلها في موسمه الأول في الدوري الممتاز، ولم يتفوق عليه في سباق الحذاء الذهبي سوى لاعب أستانا الدولي الألباني نازمي جريبشي، الذي سجل 16 هدفًا. ومع ذلك، تفوق كايرات وساتباييف، الذي سجل أيضًا سبع تمريرات حاسمة، على نادي العاصمة مرة أخرى بفارق نقطتين فقط.

لكن أبرز أحداث عام 2025 لكايرات جاءت في أوروبا، حيث تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى. دخل الفريق من الدور التمهيدي الأول، وخرج منتصراً من ثلاث مباريات، سجل ساتبائيف في كل منها، ليصل إلى مباراة فاصلة مع بطل اسكتلندا سلتيك. انتهت المباراتان بالتعادل 0-0، لكن كايرات فاز بركلات الترجيح وتأهل إلى مرحلة المجموعات.

ليس من المستغرب أن يحتل كايرات المركز الأخير في جدول دوري أبطال أوروبا بعد سبع جولات، لكن الفريق ككل وساتباييف كنجم شاب صاعد قدما أداءً جيدًا. خسروا 5-0 أمام ريال مدريد في أول مباراة لهم على أرضهم، حيث سرق كيليان مبابي الأضواء في النهاية، لكنهم حظوا بفرص رائعة لكسر التعادل في وقت مبكر، ووجد مدافعو ريال مدريد صعوبة في إيقاف ساتباييف النشط.

خلال هذه الرحلة الأوروبية الغامضة، حطم ساتبائف العديد من الأرقام القياسية. هدفه ضد فريق "إن كيه أولمبيا" السلوفيني في الجولة التأهيلية الأولى، وهو في سن 16 عامًا و10 أشهر و27 يومًا، جعله أصغر لاعب كازاخستاني يسجل في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بينما أصبح أول لاعب من بلاده يسجل في المرحلة النهائية من مباراة أوروبية عندما سجل هدفًا في هزيمة فريقه في مرحلة الدوري أمام كوبنهاجن.

في الوقت نفسه، لعب ساتباييف سبع مباريات مع المنتخب الكازاخستاني الأول، وبعد أن أصبح أصغر لاعب يشارك في المباراة الدولية الأولى للمنتخب، حقق الإنجاز نفسه مع المنتخب عندما سجل هدفًا في التعادل الرائع 1-1 مع بلجيكا في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي.