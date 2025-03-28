ليته تعلم من درس صلاح .. داروين نونيز سلاح كلوب "الفاسد" ورسالة تحذير لكبار دوري روشن!

أرادوا لويس سواريز جديد فوجدوا نسخة من أندي كارول

في صيف عام 2022 كان مانشستر يونايتد هو الأقرب للحصول على خدمات المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، ولكن لسوء حظ ليفربول أنه دخل في اللحظات الأخيرة وحسم الصفقة لصالحه.

لو علم يورجن كلوب وإدارة الريدز ما سيحدث بعد هذه اللحظة، لما أنفقوا 85 مليون يورو على واحد من أسوأ المهاجمين في تاريخ البريميرليج، وتركوه ينضم إلى الغريم التقليدي ليعيش تلك الحقبة المُظلمة مع الشياطين الحمر.

كلوب أبرم بعض الصفقات الفاشلة في مسيرته، ولكن بكل تاكيد نونيز هو الأسوأ على الإطلاق، لأنه لم يُقدم حتى 30% من المطلوب منه خلال فترة تواجده في ملعب أنفيلد، بل أضاع الكثير من الفرص والنقاط على فريقه!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عندما يتعاقد ليفربول مع مهاجم أوروجوياني، بكل تأكيد سيظهر اسم لويس سواريز في الأذهان، طمحًا في أن يكون نونيز مثل مواطنه الذي يعتبر أحد أفضل المهاجمين في العصر الحديث، ولكن في الحقيقة صاحب الـ25 سنة هو نسخة مُكررة من الإنجليزي أندي كارول، ودعونا نناقش هذا الأمر..