العائلة أهم من كأس العالم: داروين نونيز بين تكريس عقدة "إكس ليفربول" والصبر المستحيل على بنزيما!

لا صوت يعلو فوق مصير الدولي الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ظل استقرار المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، على استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

هذا القرار أثار حالة من الجدل عالميًا، في ظل استمرار فتح باب الانتقالات في بعض الدول، خاصة في أمريكا الجنوبية، الأمر الذي وضع اسم اللاعب في قائمة المطلوبين، من أجل إنقاذ حلمه في المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 مع منتخب أوروجواي.

الحديث عن داروين نونيز، بات يتعلق بـ6 مباريات أمام الهلال، إذا ما قرر الاعتماد عليه في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مع تبقي جولة على نهاية مرحلة الدوري، وافتراض تأهل الهلال إلى نهائي البطولة القارية، بين المرور من مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16، ومن ثم خوض مرحلة التجمع، من مباراة واحدة، من دور الثمانية إلى المباراة النهائية.