محمود خالد

العائلة أهم من كأس العالم: داروين نونيز بين تكريس عقدة "إكس ليفربول" والصبر المستحيل على بنزيما!

ما ينتظر نونيز بعد الخروج من قائمة الهلال المحلية..

لا صوت يعلو فوق مصير الدولي الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ظل استقرار المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، على استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

هذا القرار أثار حالة من الجدل عالميًا، في ظل استمرار فتح باب الانتقالات في بعض الدول، خاصة في أمريكا الجنوبية، الأمر الذي وضع اسم اللاعب في قائمة المطلوبين، من أجل إنقاذ حلمه في المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 مع منتخب أوروجواي.

الحديث عن داروين نونيز، بات يتعلق بـ6 مباريات أمام الهلال، إذا ما قرر الاعتماد عليه في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مع تبقي جولة على نهاية مرحلة الدوري، وافتراض تأهل الهلال إلى نهائي البطولة القارية، بين المرور من مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16، ومن ثم خوض مرحلة التجمع، من مباراة واحدة، من دور الثمانية إلى المباراة النهائية.

  • العائلة أهم من كأس العالم

    وكان الصحفي سيباستيان جيوفانيلي، من شبكة ESPN أوروجواي، قد صرّح بأن داروين نونيز يرغب في البقاء مع الهلال، حتى كأس العالم 2026، وأنه لم يتحدث مع المدير الفني لمنتخب بلاده، مارسيلو بييلسا، بشأن مستقبله.

    وأوضح أن نونيز يريد أن يتجنب الانتقال مع عائلته إلى أي بلد آخر، سواء أوروجواي أو الأرجنتين أو البرازيل، حيث ترغب العائلة في البقاء داخل المملكة، الأمر الذي يدفعه للبقاء، حتى ولو على حساب المشاركة فقط في البطولة القارية، خاصة وأن التعاقد مع كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي، من المتوقع أن يؤثران بشكل كبير على حظوظه في المشاركة الآسيوية.

    وأضاف أن نونيز يدرك بأن المسألة صعبة، ولكنه حسم رغبته في البقاء مع الهلال حتى كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  • العروض تطارد نونيز

    ورغم رغبة نونيز في البقاء، إلا أن ذلك لم يمنع من تواجده على طاولة الخيارات، أمام عدة أندية، وفق ما ذكر العديد من التقارير، على غرار بينارول الأوروجوياني، أو فلامنجو البرازيلي.

    ومع تلقي نجم ليفربول السابق، العديد من الانتقادات في الفترة الأخيرة، بسبب قلة مردوده التهديفي، مقارنة بالفرص المهدرة، إلا أن نونيز لا يزال خيارًا هجوميًا "فعالًا"، إذا ما جاء الحديث بشأن لاعب يملك قدرة الانطلاقات السريعة والربط بين الخطوط الأمامية، واللعب في الأطراف والعمق.

    بين سيناريو فيرمينو و"الصبر على بنزيما"

    قبل أيام، كنت قد تحدثتُ عن داروين نونيز، وقرار استبعاده من القائمة المحلية، الذي قد يجعله بمثابة "لغم" مهدد بالانفجار في الهلال، ومخاوف من تكرار سيناريو الظهير رينان لودي، الذي أبلغ الهلال بفسخ عقده من طرف واحد، وتوجه للانضمام إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

    ولكن، إذا ما تأكدت التقارير العالمية، بأن صاحب الـ26 عامًا، آثر البقاء مع الهلال، وقبول فكرة اللعب في دوري أبطال آسيا للنخبة، فإن هذا من شأنه أن يجعلنا أمام سيناريو جديد من قصة روبرتو فيرمينو مع الأهلي، في الموسم الماضي "2024-2025".

    ووافق فيرمينو على التضحية بموقعه في القائمة المحلية، إلا أنه فاجأ الجميع بأن تألق بشكل لافت في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مسجلًا 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة، كما قاد الفريق للتتويج باللقب لأول مرة، والفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

    ولكن، يأتي هنا السؤال "هل ينال نونيز فرصته آسيويًا، ويضمن له إنزاجي اللعب بشكل أساسي، في ظل وجود كريم بنزيما؟ أم أنه سيدفع ثمن المشاركة لعدة دقائق، ونجد أنفسنا أمام سيناريو جديد من عبد الله الحمدان، الذي رحل مؤخرًا إلى النصر؟".

    ضحايا ليفربول والبقاء يحتاج للصبر الطويل

    من روبرتو فيرمينو إلى داروين نونيز، وقبلهم جوردان هندرسون الذي لم يبقَ طويلًا مع الاتفاق، ورحل سريعًا إلى أياكس، وكذلك المدرب ستيفن جيرارد الذي تمت إقالته، هكذا تكتب القصص الحزينة لنجوم ليفربول السابقين في دوري روشن السعودي.

    ولعلّ ساديو ماني، جناح النصر، هو الأكثر إنصافًا بين من سبق لهم اللعب في قلعة الأنفيلد، ثم انتقلوا إلى دوري روشن، حيث يعد عنصرًا أساسيًا في كتيبة العالمي، ويتم الاعتماد عليه محليًا وآسيويًا، رغم أنه أيضًا، حتى الآن، لا يزال في انتظار الفوز بأول بطولة رسمية كبرى.

    لماذا تحدثت عن الصبر؟ لأننا أمام سيناريو قد يبدو صعبًا على أرض الواقع، ولأنه وارد، بأن نونيز يستمر عقده مع الهلال حتى صيف 2028، فيما تم التعاقد مع كريم بنزيما لمدة موسم ونصف، ما يعني أننا أمام متغيرات قد تعيد الأوروجوياني إلى قائمة الهلال المحلية، في المرحلة المُقبلة، ولكن كما ذكرت، فإنه سيناريو مستبعد، كون الهلال قد لا يصبر عليه، خاصة إذا ما تم استبعاده من حسابات إنزاجي، أو منحه دقائق قليلة للمشاركة في البطولة الآسيوية.

