لا يزال الجدل دائرًا حول مستقبل الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ظل وجود "وفرة" في قائمة أجانب الزعيم، وخاصة في الشق الهجومي، بعد التعاقد مع أسماء جديدة في الميركاتو الشتوي، أبرزها النجم الفرنسي كريم بنزيما.
وسط "تخمة" الأجانب .. تطور مفاجئ يحسم موقف داروين نونيز من الرحيل عن الهلال!
تقارير عالمية: نونيز يريد الرحيل
وارتبط اسم داروين نونيز، برغبة نادي فنربخشه في التعاقد معه على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء.
وأفادت صحيفة "ذا صن"، بأن نونيز لا يشعر بالاستقرار في السعودية، ويرغب في العودة إلى أوروبا، بحثًا عن فرصة المشاركة المستمرة، من أجل حجز مقعد مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.
وسلط التقرير الضوء على "التأثير السلبي" لرحيل داروين نونيز، على ناديه السابق ليفربول، الذي يتطلع للحصول على مبلغ 10.4 ملايين جنيه استرليني كـ"إضافات" من الهلال.
تطور مفاجئ في الأحداث
الجديد ذكرته صحيفة "الرياضية"، بأن داروين نونيز، رفض الانتقال إلى فنربخشه، رغم مساعي النادي التركي لحسم صفقة اللاعب قبل غلق الانتقالات الشتوية في تركيا، مساء اليوم.
ووفق مصدر في النادي التركي، فإن نونيز يشعر بالراحة مع الهلال، ولا يرغب في الرحيل، عكس صفقات أخرى سعت من أجل إتمام الرحيل، كما حدث مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، الذي غادر الاتحاد ورحل إلى هناك.
وكان فنربخشه يرغب في التعاقد مع داروين نونيز، لدعم هجومه، بالتزامن مع رحيل جون دوران إلى زينيت الروسي، ويوسف النصيري للاتحاد، فيما توجه النادي التركي للإسراع في حسم صفقة مهاجم جديد.
ليس نونيز فقط
وبخلاف داروين نونيز، فإن الهلال تلقى عرضًا رسميًا من قِبل فنربخشه، من أجل ضم المدافع التركي يوسف أكتشيشيك، على سبيل الإعارة.
ورد الهلال على هذا العرض الرسمي بالرفض القاطع، كون النادي متمسك باللاعب الذي يعد ضمن خططه الفنية للفترة المُقبلة.
أزمة أجانب في الهلال
وأبرمت إدارة الهلال، عددًا كبيرًا من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي جاءت على النحو التالي..
* بابلو ماري من فيورنتينا.
* سلطان مندش من التعاون.
* مراد هوساوي وريان الدوسري من الخليج.
* محمد قادر ميتي من رين.
* سايمون بوابري من نيوم.
* كريم بنزيما من الاتحاد.
ورغم موافقة الهلال على إعارة جواو كانسيلو إلى نادي برشلونة، وانتقال كايو سيزار إلى كورينثيانز البرازيلي، إلا أن التعاقدات الشتوية، ساهمت في أزمة أجانب داخل صفوف الزعيم، خاصة في ظل لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تلزم الأندية بقيد ثمانية لاعبين أجانب فقط، فوق السن، ولاعبين تحت 21 عامًا.
وخرج الهلال من الميركاتو الشتوي، وهو يمتلك 14 لاعبًا أجنبيًا في صفوفه، ما بين "ياسين بونو، ماتيو باتوييه، يوسف أكتشيشيك، خاليدو كوليبالي، بابلو ماري، تيو هيرنانديز، روبن نيفيش، سيرجي سافيتش، سايمون بوابري، مالكوم، داروين نونيز، ماركو ليوناردو، محمد قادر ميتي، كريم بنزيما".
دفاع إنزاجي لا ينقذ نونيز
"داروين نونيز مفيد تكتيكيًا"، هكذا تحدث الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، عن المهاجم الأوروجوياني، مدافعًا عنه أمام موجة من الانتقادات الجماهيرية.
ورغم أن الهلال يعد أكثر فريق يضم لاعبين متنوعين في قائمة مسجلي الأهداف، إلا أن داروين نونيز وماركوس ليوناردو، كانا محل انتقادات لاذعة، من قِبل الجماهير، في ظل قلة المردود التهديفي، مقارنة بالفرص المهدرة.
وشارك داروين نونيز "26 عامًا"، في 22 مباراة رسمية بقميص الهلال، في جميع المسابقات، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، فيما وقّع على 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، كما سجل هدفًا وصنع آخر في دوري أبطال آسيا للنخبة.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 15 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 20 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".